В Алматы на девушку обрушилось стекло автобусной остановки
Фото: Zakon.kz
4 ноября 2026 года жительница Алматы на своей странице в Threads рассказала, что во время ожидания автобуса на нее обрушилось стекло остановки, сообщает Zakon.kz.
Казахстанка уточнила, что это произошло на Макатаева (Назарбаева).
"В 13:50-13:55 я сидела и ждала автобус. На меня обрушилось стекло! Хорошо, что я была в куртке. Кто отвечает за этот беспредел? Неужели нельзя нормально закрепить стекла? Это все-таки место большего скопления людей! Вдруг там бы оказался маленький ребенок?" – возмущается автор.
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В пресс-службе городского акимата отреагировали на инцидент и уточнили, что связались с компанией-инвестором RTS.
По информации компании, поврежденное стекло остановочного павильона будет заменено до завтрашнего дня, 5 ноября.
"Специалисты на месте также проверят возможные причины повреждения. Исполнение находится на контроле", – сказано в их ответе.
Ранее жители Алматы возмущались демонтажем остановочных комплексов возле железнодорожного вокзала Алматы-1. Тогда в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта заявили, что идет масштабная реконструкция одного из главных вокзалов города, включая прилегающую площадь.
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