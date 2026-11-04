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Общество

В Алматы на девушку обрушилось стекло автобусной остановки

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 17:59 Фото: Zakon.kz
4 ноября 2026 года жительница Алматы на своей странице в Threads рассказала, что во время ожидания автобуса на нее обрушилось стекло остановки, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка уточнила, что это произошло на Макатаева (Назарбаева).

"В 13:50-13:55 я сидела и ждала автобус. На меня обрушилось стекло! Хорошо, что я была в куртке. Кто отвечает за этот беспредел? Неужели нельзя нормально закрепить стекла? Это все-таки место большего скопления людей! Вдруг там бы оказался маленький ребенок?" – возмущается автор.
Смотреть в Threads

В пресс-службе городского акимата отреагировали на инцидент и уточнили, что связались с компанией-инвестором RTS.

По информации компании, поврежденное стекло остановочного павильона будет заменено до завтрашнего дня, 5 ноября.

"Специалисты на месте также проверят возможные причины повреждения. Исполнение находится на контроле", – сказано в их ответе.

Ранее жители Алматы возмущались демонтажем остановочных комплексов возле железнодорожного вокзала Алматы-1. Тогда в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта заявили, что идет масштабная реконструкция одного из главных вокзалов города, включая прилегающую площадь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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