Вычислили во время трансляции: алматинку отправили за решетку за скандальный прямой эфир

Скандальный прямой эфир в соцсетях двух женщин привел к штрафу и аресту в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, две женщины провели TikTok-эфир, который привлек внимание не только подписчиков, но и полиции.

"Нецензурная брань, распитие алкоголя и курение. Все это происходило в прямом эфире, на глазах у интернет-аудитории. Одна из участниц находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Управления общественной безопасности Алматы выявили нарушения во время мониторинга социальных сетей. Личности участниц установили прямо во время трансляции. Обеих оперативно задержали", – сообщили в ДП.

В итоге одной участнице назначен штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге), вторая получила 15 суток административного ареста.

14 октября 2026 года сообщалось о задержании в Алматы женщины с оружием. Полицейские обнаружили пистолет калибра 9 мм и пять патронов. Задержанная заявила, что нашла пистолет незадолго до встречи с полицейскими около реки Есентай.