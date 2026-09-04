"Письма счастья" отправляют налоговики некоторым предпринимателям: названа причина

В Комитете государственных доходов (КГД) 4 сентября 2026 года рассказали о направленных некоторым предпринимателям уведомлений, сообщает Zakon.kz.

Причина: расхождения, выявленные по результатам камерального контроля.

"По результатам камерального контроля выявлены расхождения по полноте отражения доходов индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в общеустановленном порядке налогообложения, а также налогоплательщиками, применяющими специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, за 2025 год", – говорится в сообщении.

Сообщается, что эти расхождения установили на основании изучения и анализа данных налоговых форм, электронных счетов-фактур (ЭСФ), сведений банков второго уровня (POS-терминалы и мобильные платежи), а также иных источников информации.

"По результатам камерального контроля налогоплательщикам направлены соответствующие уведомления. Цель камерального контроля – предоставить налогоплательщику возможность самостоятельно устранить расхождения", – пояснили в КГД.

Что делать при получении уведомления

На исполнение отводится 30 рабочих дней – около 45 календарных.

Если вы согласны с расхождением – представьте дополнительную налоговую отчетность и уплатите самостоятельно исчисленные суммы налогов.

Если считаете, что нарушения нет – представьте пояснение с обоснованием. Это равноценный способ исполнить уведомление.

Проверить наличие уведомления и исполнить его можно в личном кабинете налогоплательщика.

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