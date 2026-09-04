"Письма счастья" отправляют налоговики некоторым предпринимателям: названа причина
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В Комитете государственных доходов (КГД) 4 сентября 2026 года рассказали о направленных некоторым предпринимателям уведомлений, сообщает Zakon.kz.
Причина: расхождения, выявленные по результатам камерального контроля.
"По результатам камерального контроля выявлены расхождения по полноте отражения доходов индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в общеустановленном порядке налогообложения, а также налогоплательщиками, применяющими специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, за 2025 год", – говорится в сообщении.
Сообщается, что эти расхождения установили на основании изучения и анализа данных налоговых форм, электронных счетов-фактур (ЭСФ), сведений банков второго уровня (POS-терминалы и мобильные платежи), а также иных источников информации.
"По результатам камерального контроля налогоплательщикам направлены соответствующие уведомления. Цель камерального контроля – предоставить налогоплательщику возможность самостоятельно устранить расхождения", – пояснили в КГД.
Что делать при получении уведомления
- На исполнение отводится 30 рабочих дней – около 45 календарных.
- Если вы согласны с расхождением – представьте дополнительную налоговую отчетность и уплатите самостоятельно исчисленные суммы налогов.
- Если считаете, что нарушения нет – представьте пояснение с обоснованием. Это равноценный способ исполнить уведомление.
Проверить наличие уведомления и исполнить его можно в личном кабинете налогоплательщика.
Налоговики также обратились к казахстанским студентам за рубежом: определенным категориям необходимо сдать налоговую декларацию.
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