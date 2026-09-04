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Экономика и бизнес

"Письма счастья" отправляют налоговики некоторым предпринимателям: названа причина

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 17:54 Фото: freepik
В Комитете государственных доходов (КГД) 4 сентября 2026 года рассказали о направленных некоторым предпринимателям уведомлений, сообщает Zakon.kz.

Причина: расхождения, выявленные по результатам камерального контроля.

"По результатам камерального контроля выявлены расхождения по полноте отражения доходов индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в общеустановленном порядке налогообложения, а также налогоплательщиками, применяющими специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, за 2025 год", – говорится в сообщении.

Сообщается, что эти расхождения установили на основании изучения и анализа данных налоговых форм, электронных счетов-фактур (ЭСФ), сведений банков второго уровня (POS-терминалы и мобильные платежи), а также иных источников информации.

"По результатам камерального контроля налогоплательщикам направлены соответствующие уведомления. Цель камерального контроля – предоставить налогоплательщику возможность самостоятельно устранить расхождения", – пояснили в КГД.

Что делать при получении уведомления

  • На исполнение отводится 30 рабочих дней – около 45 календарных.
  • Если вы согласны с расхождением – представьте дополнительную налоговую отчетность и уплатите самостоятельно исчисленные суммы налогов.
  • Если считаете, что нарушения нет – представьте пояснение с обоснованием. Это равноценный способ исполнить уведомление.

Проверить наличие уведомления и исполнить его можно в личном кабинете налогоплательщика.

Налоговики также обратились к казахстанским студентам за рубежом: определенным категориям необходимо сдать налоговую декларацию.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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