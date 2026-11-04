Это не просто планы на бумаге: Налибаев о строительстве школ, больниц и спортивных комплексов по Казахстану

Первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев на пресс-конференции в правительстве 4 ноября 2026 года рассказал, что будет построено в стране в рамках Года всенародной большой стройки, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлыбек Налибаев напомнил, что из Национального фонда на реализацию социальных, транспортных и инженерных проектов во всех регионах до конца 2029 года будет направлено около 6,5 трлн тенге.

"Эта работа уже начата. В рамках созданного Фонда инфраструктурного развития уже одобрено 262 проекта на общую сумму 1,5 трлн тенге. В первую очередь значительные средства направляются на развитие социальной инфраструктуры. Так, в сфере здравоохранения предусмотрена реализация 41 проекта на 344 млрд тенге. Это строительство больниц, поликлиник, перинатальных центров и родильных домов. На развитие культуры, туризма и спорта направляется 266 млрд тенге с охватом 23 объектов, включая строительство спортивных комплексов, дворцов культуры, театров и других социально значимых объектов. В сфере образования предусмотрена реализация 28 проектов на 101 млрд тенге, включая строительство школ и многофункционального комплекса", – отметил он.

На транспортную инфраструктуру предусмотрено 369 млрд тенге для реализации 48 проектов, включая строительство и реконструкцию автомобильных дорог, мостов и других транспортных объектов. Тогда как на развитие систем водоснабжения и водоотведения направляется 284 млрд тенге.

Еще 136 млрд тенге предусмотрено на реализацию проектов по развитию систем тепло- и газоснабжения.

"Это не просто планы на бумаге. На реализацию 122 проектов уже выделено 497 млрд тенге. Хочу особо подчеркнуть: все 6,5 трлн тенге, направляемые на модернизацию инфраструктуры, будут находиться на строгом контроле правительства", – заверил он.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал планы по строительству АЭС в Казахстане.