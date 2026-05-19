Когда откроют прямые авиарейсы в Нью-Йорк и Токио

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании правительства 19 мая 2026 года озвучил дату открытия прямых авиарейсов в США и Японию, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял премьер-министр Олжас Бектенов. Он поинтересовался, какие меры принимаются министерством для открытия новых прямых авиарейсов в Токио и Нью-Йорк.

"По Токио – в четвертом квартале 2026 года, в США – во втором квартале 2027 года будут открыты рейсы. По другим направлениям в настоящее время из Астаны выполняются 34 международных рейса. До конца года планируется еще пять направлений", – заявил Нурлан Сауранбаев.

Главный исполнительный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Майкл Дэниел добавил, что ААК продолжает работу по получению статуса FAA CAT 1 для открытия прямых рейсов в Соединенные Штаты Америки.

"После проведения технической оценки FAA в августе 2024 года ААК ведет работу по устранению выявленных недостатков и реализации выданных рекомендаций. Мы планируем пригласить команду FAA IASA для проведения оценки в сентябре 2026 года. FAA будет оценивать политическую волю Республики Казахстан соблюдать международные стандарты в части законодательства, нормативного регулирования и их практической реализации. Для нас основной целью является получение статуса FAA CAT 1 в ноябре 2026 года", – сказал он.

По его словам, для успешной реализации данного проекта ААК необходимо реализовать ряд мер, включая обеспечение постоянного надзора и контроля, поддержание профессионального уровня инспекторов, а также продолжить реализацию внедренных международных стандартов. Эти меры, уверен Майкл Дэниел, будут способствовать Казахстану поддерживать эффективную систему государственного контроля и надзора за безопасностью полетов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО, а также требованиями FAA.

