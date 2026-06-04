Казахстанец потерял кисть на работе и через суд заставил компанию оплатить протез
Суд рассмотрел гражданское дело по иску Ж.Е. к ТОО об обязании заключить договор по приобретению протеза. В ходе разбирательства было установлено, что в результате несчастного случая на производстве истец получил тяжелое увечье, повлекшее ампутацию кисти и установление инвалидности.
Заключением медико-социальной экспертизы подтверждена стойкая утрата трудоспособности и необходимость постоянного протезирования.
Суд пришел к выводу, что травма была получена пострадавшим при исполнении трудовых обязанностей, а сам истец "нуждается в высокотехнологичном протезе для восстановления жизнедеятельности и социальной адаптации".
"С учетом требований законодательства суд обязал ТОО заключить договор с АО "Республиканский протезно-ортопедический центр" на изготовление и приобретение многозахватного протеза кисти с микропроцессорным управлением "Манифесто" для Ж.Е. по цене 28 606 425 тенге в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу, а также обязал ТОО оплатить стоимость протеза на день вынесения решения/приобретения, включая расходы на проживание в медицинском стационаре на период протезирования", – сообщили 4 июня 2026 года в пресс-службе Илийского районного суда Алматинской области.
В суде подчеркнули, что данное судебное решение в первую очередь "направлено на восстановление нарушенных прав работника и обеспечение его необходимыми средствами реабилитации".
На сегодняшний день решение суда уже вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Семее 21-летний студент Нурасыл Жанабаев лишился руки во время подработки на производстве пеноблоков. Несчастный случай произошел, когда молодой человек, по его словам, поскользнулся и попал рукой в бетономешалку.