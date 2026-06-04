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События

Казахстанец потерял кисть на работе и через суд заставил компанию оплатить протез

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 18:17 Фото: pexels
В Алматинской области суд защитил права работника, потерявшего кисть на производстве. Предприятие, где произошел несчастный случай, обязали полностью оплатить протез с микропроцессорным управлением, стоимость которого превышает 28 млн тенге, передает Zakon.kz.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску Ж.Е. к ТОО об обязании заключить договор по приобретению протеза. В ходе разбирательства было установлено, что в результате несчастного случая на производстве истец получил тяжелое увечье, повлекшее ампутацию кисти и установление инвалидности.

Заключением медико-социальной экспертизы подтверждена стойкая утрата трудоспособности и необходимость постоянного протезирования.

Суд пришел к выводу, что травма была получена пострадавшим при исполнении трудовых обязанностей, а сам истец "нуждается в высокотехнологичном протезе для восстановления жизнедеятельности и социальной адаптации".

"С учетом требований законодательства суд обязал ТОО заключить договор с АО "Республиканский протезно-ортопедический центр" на изготовление и приобретение многозахватного протеза кисти с микропроцессорным управлением "Манифесто" для Ж.Е. по цене 28 606 425 тенге в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу, а также обязал ТОО оплатить стоимость протеза на день вынесения решения/приобретения, включая расходы на проживание в медицинском стационаре на период протезирования", – сообщили 4 июня 2026 года в пресс-службе Илийского районного суда Алматинской области.

В суде подчеркнули, что данное судебное решение в первую очередь "направлено на восстановление нарушенных прав работника и обеспечение его необходимыми средствами реабилитации".

На сегодняшний день решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Семее 21-летний студент Нурасыл Жанабаев лишился руки во время подработки на производстве пеноблоков. Несчастный случай произошел, когда молодой человек, по его словам, поскользнулся и попал рукой в бетономешалку.

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Канат Болысбек
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