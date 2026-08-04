Лишившийся ноги на производстве казахстанец оспорил свою вину в суде

Суд в Костанайской области отменил результаты специального расследования несчастного случая, в результате которого работник кирпичного завода лишился ноги. Выводы комиссии признали незаконными, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 3 марта 2026 года на ТОО "Рудненский кирпичный завод". Во время замены конвейерной ленты неожиданно запустилась дробилка, и нога слесаря-ремонтника попала под вращающийся шнек. Полученные травмы оказались настолько тяжелыми, что мужчине ампутировали часть левой голени.

После происшествия специальная комиссия возложила вину за случившееся как на работодателя (80%), так и на самого пострадавшего (20%).

Не согласившись с тем, что его сделали частично виновным в произошедшем, мужчина оспорил результаты проверки в Специализированном межрайонном административном суде Костанайской области.

"Суд установил, что расследование было проведено не в полном объеме. К нему не привлекли специалиста по промышленной безопасности, хотя предприятие относится к опасным производственным объектам. Кроме того, выяснилось, что работник не проходил обязательное обучение по промышленной безопасности", – сообщает пресс-служба суда.

В итоге суд признал акт специального расследования незаконным и отменил его. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

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