#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
471.98
543.39
5.82
Общество

Лишившийся ноги на производстве казахстанец оспорил свою вину в суде

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 18:48 Фото: Zakon.kz
Суд в Костанайской области отменил результаты специального расследования несчастного случая, в результате которого работник кирпичного завода лишился ноги. Выводы комиссии признали незаконными, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 3 марта 2026 года на ТОО "Рудненский кирпичный завод". Во время замены конвейерной ленты неожиданно запустилась дробилка, и нога слесаря-ремонтника попала под вращающийся шнек. Полученные травмы оказались настолько тяжелыми, что мужчине ампутировали часть левой голени.

После происшествия специальная комиссия возложила вину за случившееся как на работодателя (80%), так и на самого пострадавшего (20%).

Не согласившись с тем, что его сделали частично виновным в произошедшем, мужчина оспорил результаты проверки в Специализированном межрайонном административном суде Костанайской области.

"Суд установил, что расследование было проведено не в полном объеме. К нему не привлекли специалиста по промышленной безопасности, хотя предприятие относится к опасным производственным объектам. Кроме того, выяснилось, что работник не проходил обязательное обучение по промышленной безопасности", – сообщает пресс-служба суда.

В итоге суд признал акт специального расследования незаконным и отменил его. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Костанае женщина судилась с косметологом за некачественную пластику губ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Знак аварийной остановки, аварийная остановка
19:45, Сегодня
Два дня пил и сел за руль: виновнику смертельного ДТП вынесли приговор в СКО
Автобус рухнул в воронку, компания Майкаинзолото пытается оспорить свою вину
19:26, 30 июля 2024
Автобус рухнул в воронку: компания "Майкаинзолото" пытается оспорить свою вину
Автобус с людьми рухнул под землю: комиссия огласила результаты расследования
14:38, 26 января 2024
Автобус с людьми рухнул под землю: комиссия огласила результаты расследования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба КТФ
19:31, Сегодня
Соня Жиенбаева вышла в четвертьфинал турнира в Испании
Фото: МХЛ
19:03, Сегодня
Источник назвал предварительную причину смерти воспитанника "Салавата Юлаева" Ханова
Фото: КФФ
18:30, Сегодня
Али Алиев покинул пост главного тренера "Жениса"
Фото: КФФ
18:10, Сегодня
Нападающий сборной Казахстана Валиуллин официально перешёл в "Кайрат"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: