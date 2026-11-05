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Общество

Ждали 30 лет, но до сих пор не открыли: почему новый детсад за 2 млрд тенге пустует в Атырау

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 09:00 Фото: pexels
Жители микрорайона Талгайран окраины Атырау требуют открытия нового детского сада, строительство которого они ждали три десятилетия. Почему его не могут ввести в эксплуатацию, 4 ноября 2026 года объяснили в Управлении строительства Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Как передает КТК, здание детсада пустует уже больше полугода, а местные жители вынуждены возить своих детей в соседний поселок. Атыраусцы опасаются, что строительство могло быть некачественным и новый сад вовсе снесут. Так ли это, выясняли наши корреспонденты.

По словам жителей, малышей в местных семьях много, поэтому строительства детского сада там очень ждали.

Ожидание растянулось почти на 30 лет. В 2023-м наконец приехала техника, залили фундамент. Не быстро, но достроили. А вот открытия люди никак не дождутся.

Как рассказала жительница Назира Жалмуханова, в марте строительство завершилось.

"Мы надеялись, что детский сад откроют ко Дню защиты детей. Но его не открыли. Потом сказали, что откроют в сентябре. Уже и сентябрь прошел. Теперь ходят слухи, что вообще не откроют. Говорят, что ЧС не дает разрешения", – поделилась женщина.

Жители жалуются, что им приходится возить детей в соседний поселок Бесикты за 10 км. При этом автобусы ходят нерегулярно, а опоздавших в детсаде не принимают. Каждая поездка – это трудности и нервы. Поэтому строительству своего сада местные жители, особенно многодетные, очень обрадовались.

"Мои двое детей очень хотят ходить в сад. И я хочу привести их сюда и спокойно пойти на работу. Здание строили несколько лет. Залили фундамент – он год стоял. На следующий год снова ничего не делали там. Потом появились стены, мы смотрели и радовались. Думали, вот-вот откроют. А теперь то одно говорят, то другое. То собираются открывать, то вообще якобы снесут".Жительница Атырау Динара Байгалиева

Как сообщается, сомнений добавили истории с местными домами, которые уже приходилось сносить из-за некачественного строительства. Жители боятся, что и здание детсада построили с нарушениями. Однако чиновники заверили, что к качеству вопросов нет. Но есть ошибки в документации по части пожарной безопасности. Сейчас этот вопрос решается.

"По этому объекту специалисты должны провести итоговую проверку на соответствие требованиям пожарной безопасности. После этого до 15 ноября мы получим соответствующее заключение. А уже в декабре введем объект в эксплуатацию. Причина, по которой его пока не вводят в эксплуатацию, – в требованиях пожарной безопасности. Ведь это учреждение, где будут находиться и получать образование дети дошкольного возраста".Начальник отдела Управления строительства Атырауской области Ернар Кадырбай

Отмечается, что, если все пойдет по плану, первые занятия и утренники у малышей начнутся к концу этого года.

Сад обошелся казне в 2 млрд тенге. Он должен принять 280 детей.

4 ноября 2026 года первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев рассказал, что будет построено в Казахстане в рамках Года всенародной большой стройки.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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