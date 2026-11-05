Мошенники рассчитывают на страх и доверчивость: как не стать жертвой обмана

Интернет-мошенники совершенствуют способы обмана казахстанцев, используя ИИ, поддельные документы и психологическое давление. Почему люди продолжают верить преступникам, можно ли вернуть похищенные деньги и чем опасен легкий заработок для молодежи? Об этом – в интервью Zakon.kz.

На вопросы корреспондента Zakon.kz ответил старший оперуполномоченный Управления по противодействию киберпреступности ДП Астаны капитан полиции Айдар Конысбек.

– Какие виды интернет-мошенничества сегодня наиболее распространены в Астане? Какие новые схемы появились в последнее время и кто чаще всего становится жертвой преступников?

– Среди распространенных схем остаются телефонное мошенничество, обман при онлайн-покупках, предложения сомнительных инвестиций и получение доступа к банковским счетам граждан.

Особую опасность представляют преступники, которые выдают себя за сотрудников банков, полиции и госорганов. Они сообщают человеку, что на его имя якобы пытаются оформить кредит или снять деньги со счета. Затем предлагают срочно перевести средства на так называемый безопасный счет.

Появляются и многоэтапные схемы. Сначала потенциальной жертве звонит якобы сотрудник службы доставки и просит сообщить код из SMS. После этого поступает звонок от лжесотрудника правоохранительных органов, который убеждает человека, что его персональные данные оказались в руках преступников.

Отдельное направление – инвестиционное мошенничество. Людям предлагают вложить деньги в криптовалюту, акции или несуществующие проекты, обещая высокую прибыль.

При этом жертвой может стать практически любой человек, независимо от возраста, профессии и образования. Мошенники подбирают индивидуальный подход, используя доверие, страх потерять деньги или желание быстро заработать.

За 10 месяцев 2026 года в Департаменте полиции Астаны зарегистрировано более 3 000 фактов интернет-мошенничества, из них 872 уголовных дела раскрыты и направлены в суд.

– Почему, несмотря на постоянные предупреждения полиции, казахстанцы продолжают попадаться на уловки мошенников? Какие психологические приемы используют преступники?

– Мошенники воздействуют прежде всего на эмоции. Их главная задача – создать ситуацию, в которой человек перестает критически оценивать происходящее.

Один из самых распространенных приемов – запугивание. Потенциальной жертве сообщают, что ее деньги находятся под угрозой, а мошенники якобы уже оформляют кредит от ее имени.

При этом человеку не дают времени подумать. Его постоянно торопят, требуют немедленно выполнить определенные действия, запрещают разговаривать с родственниками.

Другой прием – использование авторитета. Преступники представляются сотрудниками полиции, прокуратуры или Нацбанка, отправляют поддельные удостоверения и поддельные официальные документы.

В результате человек начинает верить, что выполняет законные требования представителей государственных органов.

Поэтому необходимо запомнить простое правило: настоящие сотрудники полиции никогда не требуют переводить деньги на какие-либо счета для их сохранности. Если вам поступил подобный звонок, нужно немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком либо правоохранительными органами.

– Сегодня мошенники используют искусственный интеллект, подделывают голоса родственников, сотрудников банков и правоохранительных органов. Как гражданам распознать такую подделку?

– Искусственный интеллект значительно расширил возможности злоумышленников. Современные технологии позволяют создавать реалистичные изображения, видеозаписи и имитировать человеческий голос.

Например, человеку может поступить голосовое сообщение якобы от близкого родственника, который сообщает о чрезвычайной ситуации и просит срочно перевести деньги.

Другой вариант – видеозвонок от человека в полицейской форме. При этом собеседник может демонстрировать удостоверение, находиться на фоне служебного кабинета и использовать профессиональную терминологию.

Но все это не является доказательством того, что перед вами действительно сотрудник правоохранительных органов.

Если родственник неожиданно просит деньги, необходимо самостоятельно перезвонить ему по известному близким номеру. Можно задать вопрос, ответ на который знаете только вы и ваш родной человек.

Главное – не доверять исключительно голосу или изображению. Любую просьбу о срочном переводе денег необходимо дополнительно проверять.

– Нередко жертвы мошенников не только теряют накопления, но и оформляют многомиллионные кредиты. Как действовать человеку, который понял, что его обманули?

– Самое главное – действовать максимально быстро.

В первую очередь необходимо связаться с банком, сообщить о мошеннической операции и попросить принять меры по предотвращению дальнейшего вывода денежных средств.

Одновременно следует обратиться в полицию и подать заявление.

Очень важно сохранить все доказательства: переписку, номера телефонов, банковские чеки, реквизиты получателей, ссылки на подозрительные сайты и другие сведения.

В Казахстане действует Антифрод-центр Нацбанка, который обеспечивает обмен информацией между финорганизациями и правоохранителями. Это позволяет выявлять подозрительные операции и принимать предусмотренные законодательством меры.

Однако необходимо понимать, что возврат похищенных денег не гарантирован. Многое зависит от того, насколько быстро человек сообщил о преступлении, успели ли злоумышленники вывести средства и удалось ли установить получателей.

Если мошенники заставили человека оформить кредит, необходимо также официально уведомить банк и предоставить документы, подтверждающие обстоятельства произошедшего.

И еще один важный момент. Иногда после совершенного преступления потерпевшему звонят другие мошенники и предлагают вернуть похищенные деньги за определенную плату. Это может быть повторная попытка обмана.

– В мошеннические схемы все чаще вовлекают молодых людей, предлагая заработок за передачу банковских карт и счетов третьим лицам. Какую ответственность несут дропперы?

– Дропперы – это люди, банковские счета и платежные инструменты которых используются для проведения незаконных финансовых операций, в том числе для вывода похищенных денег.

Особенно часто преступники пытаются вовлекать в подобные схемы молодежь. Студентам и молодым людям предлагают легкий заработок: предоставить банковскую карту, принять перевод, снять наличные или отправить деньги на другой счет.

За выполнение таких действий обещают определенное вознаграждение.

Однако за подобной "подработкой" может скрываться участие в преступной схеме.

С 16 сентября 2025 года в Казахстане действует статья 232-1 Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за незаконную передачу доступа к банковским счетам, платежным инструментам и осуществление определенных незаконных финансовых операций.

В зависимости от характера совершенных действий наказание может достигать семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В каждом конкретном случае устанавливаются обстоятельства произошедшего, характер действий человека и предусмотренные законом признаки правонарушения.

Поэтому мы постоянно предупреждаем молодежь: нельзя передавать посторонним людям банковские карты, доступ к мобильному банкингу, пароли и коды подтверждения.

Предложение получить деньги просто за использование вашей банковской карты должно сразу вызывать подозрение. Такой заработок может обернуться серьезными правовыми последствиями.