Ретроградный Меркурий: что нужно знать, чтобы избежать неприятностей

Российские астрологи рассказали, как ретроградный Меркурий влиял на нас в 2024 году, почему его стоит опасаться, что можно, а что нельзя делать в это время, сообщает Zakon.kz.

Что означает ретроградный Меркурий

У каждой планеты Солнечной системы есть два вида движения – директное и ретроградное. Первое – это обычный ход небесного тела, когда оно следует в привычном направлении, по своей траектории, и не пытается "сбиться" с пути. А вот ретроградным движением планет в астрологии называется явление, когда небесное тело начинает идти назад. На самом деле этого, конечно, не происходит. Просто планета в определенный период движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. С Земли же кажется, что она пошла обратно – создается оптическая иллюзия.

"Меркурий – планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда, именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах", – рассказала РИА Новости астролог Анна Ушакова.

Однако зачастую во время ретроградного Меркурия люди, по мнению специалиста, винят планету во всем, хотя в глобальном смысле она не является причиной серьезных проблем в жизни человека.

Периоды ретроградного Меркурия

Меркурий – планета самая стремительная из всех, которые есть в нашей Солнечной системе. Она вращается вокруг звезды каждые 88 дней, а входит в ретроградный период, когда пролетает мимо Земли. Это случается 3-4 раза в год, и каждый из периодов длится около 3 недель.

По словам астролога Виктории Кременсковой, в 2024 году человечество сталкивалось с ретроградным Меркурием уже три раза:

1 апреля – 25 апреля;

5 августа – 28 августа;

26 ноября – 15 декабря.

На кого влияет ретроградный Меркурий

По словам эксперта, ретромеркурий так или иначе влияет на всех, но с разной силой и в разных сферах. Точнее это можно определить только по индивидуально составленной натальной карте.

"У большинства это влияние будет совсем незаметным. А вот если в карте человека Меркурий управляет важными сферами жизни, например, карьерой, то он может навести суматоху в работе. Кроме того, есть люди, которые изначально родились в период ретроградного Меркурия. В такие периоды для них наоборот любые начинания с документами, учебой, общением и покупками будут дополнительно поддержаны удачей", – отметила астролог.

Почему астрологи опасаются ретроградных планет?

Анна Ушакова считает, что в период ретромеркурия лучше не предпринимать никакой чрезмерной активности. Все ваши начинания будут бессмысленны, а то и вредны.

Не рекомендуется планировать оформление серьезных документов и сделок, а если и приходится их совершать, то стоит внимательно перепроверять информацию, делать резервные копии проектов, дублировать важные данные.

Также важно внимательно относиться к расписанию транспорта (например, если планируется перелет в период ретромеркурия, то имеется большая вероятность задержек, переносов рейса или какой-либо путаницы).

Стоит внимательнее стоит относиться к обслуживанию своего автомобиля. Не нужно планировать важных продаж и покупок, поскольку есть риск, что процесс будет усложнен или затянут. Однако, если, например, квартира давно не продается, то в ретромеркурий процедура ускорится.

Виктория Кременскова объясняет, что в этот период часто возвращаются те люди, с которыми закончены отношения: бывшая "половинка", друзья, старые знакомые. Если есть желание возобновить общение, то это самый подходящий момент. Также в период ретроградного меркурия можно сделать все дела, которые накопились, и возвратиться к старым проектам, все, что было не закончено, с легкостью завершится. Астролог советует пересмотреть хобби и увлечения, они могут финансово поддержать, если найти способ их монетизировать.

"Тем не менее, я считаю, что ретроградный Меркурий – это излишне распиаренное явление и опасаться его точно не стоит. Не так он страшен. Лично я в своем прогнозе не слежу за ним и планы под него не подстраиваю", – пояснила астролог.

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