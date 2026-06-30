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Право

Новый порядок ввоза гаджетов: что нужно знать

ввоз гаджетов в РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 16:37 Фото: pixabay
В Департаменте государственных доходов по городу Алматы рассказали об изменениях правил перемещения мобильных устройств через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Zakon.kz.

С 19 апреля 2026 года вступили в силу изменения, утвержденные решением Коллегии Евразийской экономической комиссии. Отныне физические лица, ввозящие девайсы для личного пользования, обязаны регистрировать их уникальный международный идентификатор в таможенных документах.

Что нужно знать казахстанцам

При заполнении пассажирской таможенной декларации в графе "Наименование товара и его описание" в отношении устройств сотовой связи в обязательном порядке подлежит указанию IMEI-код.

Требование распространяется на следующие категории гаджетов:

  • Смартфоны и мобильные телефоны;
  • Планшеты с поддержкой сотовой связи;
  • Любые иные устройства, использующие сети подвижной связи и имеющие индивидуальный IMEI-код.

Указание уникального кода необходимо для последующей идентификации и верификации техники в соответствии с законодательством РК в области связи и таможенного регулирования.

Риски и ответственность

В ДГД отметили, что предоставление неполных или недостоверных сведений при таможенном декларировании влечет за собой меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством ЕАЭС и Казахстана.

Во избежание задержек на границе гражданам рекомендуется заблаговременно выяснить IMEI-код ввозимого гаджета (он указан на коробке, корпусе или в настройках устройства) и обеспечить его точное внесение в пассажирскую таможенной декларацию.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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