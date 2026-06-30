Новый порядок ввоза гаджетов: что нужно знать

В Департаменте государственных доходов по городу Алматы рассказали об изменениях правил перемещения мобильных устройств через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Zakon.kz.

С 19 апреля 2026 года вступили в силу изменения, утвержденные решением Коллегии Евразийской экономической комиссии. Отныне физические лица, ввозящие девайсы для личного пользования, обязаны регистрировать их уникальный международный идентификатор в таможенных документах.

Что нужно знать казахстанцам

При заполнении пассажирской таможенной декларации в графе "Наименование товара и его описание" в отношении устройств сотовой связи в обязательном порядке подлежит указанию IMEI-код.

Требование распространяется на следующие категории гаджетов:

Смартфоны и мобильные телефоны;

Планшеты с поддержкой сотовой связи;

Любые иные устройства, использующие сети подвижной связи и имеющие индивидуальный IMEI-код.

Указание уникального кода необходимо для последующей идентификации и верификации техники в соответствии с законодательством РК в области связи и таможенного регулирования.

Риски и ответственность

В ДГД отметили, что предоставление неполных или недостоверных сведений при таможенном декларировании влечет за собой меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством ЕАЭС и Казахстана.

Во избежание задержек на границе гражданам рекомендуется заблаговременно выяснить IMEI-код ввозимого гаджета (он указан на коробке, корпусе или в настройках устройства) и обеспечить его точное внесение в пассажирскую таможенной декларацию.