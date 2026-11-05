11 школьников из Алматы отправились в Кремниевую долину на конференцию по ИИ

Победители образовательного проекта AI Talents Almaty отправились в США, чтобы представить Казахстан на международной технологической площадке, принять участие в AI-конференции и познакомиться с мировыми разработками в сфере искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

AI Talents Almaty – образовательный проект, направленный на обучение школьников программированию и искусственному интеллекту. Программа реализуется при поддержке управления цифровизации Алматы и рассчитана в том числе на детей, ранее не имевших опыта в IT.

Обучение начинается с основ программирования и постепенно переходит к созданию приложений, цифровых сервисов и AI-агентов. Школьники работают с современными инструментами, учатся автоматизировать процессы и разрабатывать решения для практических задач под руководством профессиональных менторов.

Программа построена на практическом обучении: школьники осваивают основы программирования, учатся применять AI-инструменты, разрабатывать цифровые продукты и создавать собственных AI-агентов. Участникам помогают профессиональные менторы и эксперты IT-индустрии, а полученные знания они применяют на хакатонах и при разработке собственных проектов, – отметил руководитель управления цифровизации Алматы Нұрқанат Сабит.

Первичное тестирование в рамках проекта прошли 10 тыс. школьников, из которых 1 500 отобрали для углубленного обучения. Более 1 тыс. участников завершили курс, получили сертификаты Junior-разработчиков и представили собственные цифровые продукты.

Практическая программа включала три очных хакатона, где участники разрабатывали проекты и защищали их перед экспертами. По итогам AITK Fest 2026 определили 11 победителей, получивших возможность посетить Кремниевую долину.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В США школьники уже встретились с Абхиджитом Джоши (Abhijeet Joshi), старшим техническим менеджером программ компании NVIDIA.

Одним из главных событий поездки станет участие в TechEquity AI Summit 2026, который проходит с 3 по 6 ноября. На 5 ноября запланировано посещение конференции, посвященной развитию искусственного интеллекта и его применению в различных отраслях. Среди заявленных спикеров – эксперты NVIDIA, Google, Google DeepMind, Snowflake, Meta, IBM, Adobe и Стэнфордского университета.

Кроме того, алматинские школьники примут участие в Company Brain Hackathon, где смогут применить полученные знания и обменяться опытом с другими разработчиками.

В программу поездки также вошли посещения Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Беркли (UC Berkeley), знакомство с их исследовательскими направлениями и возможностями обучения.

Участники посетят и международное мероприятие PATH@40, посвященное 40-летию исследовательской программы California PATH. Здесь представят разработки в области искусственного интеллекта, беспилотного транспорта и интеллектуальной городской инфраструктуры.

Поездка позволит школьникам познакомиться с работой ведущих технологических компаний и университетов, представить свои разработки и получить опыт участия в международных профессиональных мероприятиях.