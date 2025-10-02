Токаев в центре ИИ встретился со школьниками, победившими на престижной олимпиаде в Пекине
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с победителями международной олимпиады по искусственному интеллекту, состоявшейся в Пекине, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, казахстанские школьники завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.
В этом году IOAI собрала более 280 юных исследователей и разработчиков из более чем 60 стран.
В неофициальном медальном зачете Казахстан занял 4-е место в мире, опередив такие страны, как Китай и США.
Фото: Акорда
Ранее сообщалось, что президенты Казахстана и Венгрии посетили международный центр искусственного интеллекта Аlem.AI.
