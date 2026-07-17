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События

"ИИ во благо, ИИ для всех": о чем заявил Токаев на Всемирной конференции в Шанхае

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 13:31 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 17 июля 2026 года принял участие в церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, посвященной теме "Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего", сообщает Zakon.kz.

В начале выступления глава нашего государства отметил, что данная конференция отражает выдающиеся достижения Китая в области искусственного интеллекта.

"Сегодня более половины мировых исследователей ИИ являются представителями КНР. На долю китайских инноваторов приходится наибольшее число патентов в сфере ИИ, а динамичная инновационная экосистема страны прорывными темпами движется вперед во многих направлениях передовых технологий", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент поддержал выдвинутую Всемирной конференцией по искусственному интеллекту концепцию "ИИ во благо, ИИ для всех".

"Считаем, что предложенные принципы должны лежать в основе наших совместных усилий, направленных на то, чтобы технологический прогресс обеспечивал всеобщее благо. Убежден, что будущее принадлежит тем, кто способен тесно сотрудничать и строить прочные партнерские отношения на основе взаимного доверия и общих интересов. В данном контексте чрезвычайную важность обретает масштабная концепция построения сообщества единой судьбы человечества, предложенная председателем Си Цзиньпином. Казахстан высоко ценит эту дальновидную инициативу и считает, что она приобретает особую актуальность в эпоху искусственного интеллекта", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

16 июля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином отметил, что с каждым годом между странами крепнут культурно-гуманитарные связи.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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