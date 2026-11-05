Лето, за которое не нужно платить: в Алматы и Шымкенте потеплеет до +25°C

Судя по опубликованному прогнозу погоды, лето, похоже, планирует вернуться в Алматы и Шымкент. Синоптики РГП "Казгидромет" обещают, что столбики термометров поднимутся до +21°С и +25°С соответственно, сообщает Zakon.kz.

В Астане совсем иная ситуация. После +12°С в столицу придут ночные заморозки и ветер.

Подробнее ознакомиться с прогнозом на 6, 7 и 8 ноября 2026 года в трех крупнейших городах страны можно ниже.

Астана

6 ноября: переменная облачность, в конце дня небольшой дождь. Утром и днем порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +10...+12°С.

7 ноября: переменная облачность, ночью и в первой половине дня дождь. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +7...+9°С.

8 ноября: переменная облачность, в конце дня дождь. Днем ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +7...+9°С.

Алматы

6 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +15...+17°С.

7 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +17...+19°С.

8 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +19...+21°С.

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Шымкент

6 ноября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +21...+23°С.

7 ноября: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +21...+23°С.

8 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +23...+25°С.

С прогнозом погоды по всей стране на 5, 6 и 7 ноября можно ознакомиться по этой ссылке.