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Общество

1 000 фур из России проехали в Казахстан без проверок за 100 млн тенге: чем все закончилось

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 14:42 Фото: Zakon.kz
В Астане вынесли приговор бывшему исполняющему обязанности руководителя управления Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Его и еще одного подсудимого обвинили во взяточничестве.

"Судом установлено: с сентября по октябрь 2025 года подсудимый, занимая должность исполняющего обязанности руководителя управления, договорился с гражданином Российской Федерации о получении взятки за беспрепятственный пропуск грузовых автомобилей через пункты пропуска на территории Западно-Казахстанской области. За общее покровительство и попустительство, а также содействие в беспрепятственном перемещении грузовиков из России в Казахстан должностному лицу было передано 100 млн тенге. В общей сложности речь шла о пропуске 1 003 грузовых автомобилей", – рассказали 5 ноября 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Второй подсудимый выступал посредником при передаче денег и получил за свои услуги 24,8 млн тенге.

Приговором суда экс-госслужащий признан виновным и осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Посредник получил 1 год 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Также суд постановил конфисковать в доход государства деньги, добытые преступным путем, и взыскать с осужденных незаконно полученные денежные средства.

Приговор не вступил в законную силу.

Другой предприниматель, поставлявший пшеницу из России, пошел с жалобой в КНБ после того, как сотрудник инспекции транспортного контроля поднял "тариф" за пропуск через границу фур с перегрузом. В итоге госслужащий предстал перед судом по обвинению в получении взяток на общую сумму 170 тысяч тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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