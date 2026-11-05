Почему ребенок может чувствовать себя одиноким даже в семье: разговор с психологом

У него есть родители, друзья, своя комната, телефон и все необходимое для жизни. Но однажды он закрывается от близких и говорит, что его никто не понимает. Почему дети могут чувствовать себя одинокими? Об этом Zakon.kz поговорил с психологом из Астаны Шынар Купеновой.

– Почему подросток может чувствовать себя совершенно одиноким даже в семье, где его любят и стараются обеспечить всем необходимым?

– Потому что любовь и ощущение, что тебя понимают, – не всегда одно и то же. Родители могут искренне заботиться о ребенке, много работать, обеспечивать его всем необходимым, но при этом почти не разговаривать с ним о том, что его действительно волнует. Представьте: подросток приходит домой расстроенным, а его спрашивают только об оценках. Он пытается рассказать о конфликте с друзьями, но слышит: "Не обращай внимания, ерунда". Постепенно у него возникает ощущение, что его переживания никому не интересны. Для подростка важно не только знать, что его любят, но и чувствовать, что к нему прислушиваются, даже если взрослые не согласны с его мнением.

– Что сегодня сильнее всего ранит подростков: отношения со сверстниками, критика родителей, внешность или неудачи в учебе?

– Здесь невозможно выделить что-то одно. Для одного ребенка болезненнее всего насмешки одноклассников, для другого – постоянное сравнение с более успешными братом или сестрой. Особенно тяжело подростки переживают непринятие. В этом возрасте очень важно принадлежать к группе, иметь друзей, чувствовать себя своим среди сверстников. Иногда взрослые сами не замечают, как ранят детей. Фразы "посмотри, как хорошо учится твоя подруга" или "в твоем возрасте я уже столько всего умел" могут восприниматься как сообщение: ты недостаточно хороший. Критика поступка и критика личности – разные вещи. Можно обсуждать плохую оценку, не заставляя ребенка сомневаться в собственной ценности.

– Почему первая любовь или ссора с друзьями могут превращаться для подростка в настоящую трагедию?

– У взрослого есть жизненный опыт. Он уже знает, что после расставания можно снова полюбить, а после ссоры – помириться. Подросток многие сильные чувства переживает впервые. Когда первая любовь заканчивается, ему может казаться, что ничего хорошего больше не случится. И дело не в том, что подросток преувеличивает намеренно. Его эмоциональные реакции действительно могут быть очень интенсивными, а навыки управления ими еще формируются. Поэтому фраза "да у тебя таких еще сто будет" обычно не помогает. Лучше сказать: "я вижу, что тебе очень больно. Хочешь, поговорим?"

– Сегодня часто говорят, что современные дети и подростки стали более чувствительными, ранимыми и эмоционально уязвимыми, чем предыдущие поколения. Действительно ли это так?

– Я бы не сказала, что современные дети стали слабее или менее устойчивыми к жизненным трудностям. Но они действительно другие, потому что растут в совершенно иных условиях. Сегодня на подростка обрушивается огромный поток информации. Социальные сети, постоянное сравнение себя с другими, стремление соответствовать чужим ожиданиям, страх оказаться хуже сверстников – все это создает дополнительную эмоциональную нагрузку.

При этом современные дети нередко более открыто говорят о своих чувствах, о тревоге, одиночестве, психологических проблемах. И это не обязательно признак слабости. Просто раньше многие переживания было принято скрывать, а сегодня о них стали говорить чаще.

Но есть одна серьезная проблема. Взрослые порой оценивают переживания детей со своей позиции. Нам кажется: ну подумаешь, поссорился с другом, получил плохую оценку или переживает из-за внешности. Мы-то знаем, что все это пройдет. А подросток пока не обладает нашим жизненным опытом. Для него происходящее может казаться настоящей катастрофой, из которой нет выхода.

И когда родители говорят: "мы в твои годы вообще о таком не думали", "у тебя все есть, чего тебе не хватает?", ребенок слышит не поддержку, а обесценивание своих чувств.

Поэтому я всегда подчеркиваю: не нужно сравнивать современных детей с собой в их возрасте. Важно научиться понимать, в каком мире они живут, с какими трудностями сталкиваются и что чувствуют. Иногда подростку нужен не совет и не готовое решение, а взрослый, который спокойно выслушает и не станет осуждать. И если ребенок говорит, что больше не хочет жить, нельзя списывать это на возрастную чувствительность или желание привлечь внимание. Такие слова всегда требуют серьезного отношения и своевременной помощи.

– Какие три психологических навыка важно сформировать у ребенка, чтобы ему было легче справляться с жизненными трудностями?

– Первый: умение распознавать и называть свои чувства. Ребенок должен понимать, что злиться, грустить, бояться и разочаровываться нормально. Вопрос в том, как выражать эти эмоции, не причиняя вреда себе и окружающим.

Второй: способность переживать неудачи. Нужно учить детей тому, что ошибка не делает человека плохим, а отказ не означает, что он никому не нужен.

И третий: умение обращаться за помощью. Ребенок должен знать, к кому можно прийти, когда тяжело.

Но есть еще одно важное условие. Взрослые должны не только учить этим навыкам, но и показывать их собственным примером. Невозможно требовать от подростка спокойного разговора, если дома принято кричать. И трудно научить ребенка просить о поддержке, если его собственные просьбы постоянно остаются без ответа. Иногда самое важное, что могут сделать родители, – не дать готовый совет, а просто выслушать своего ребенка.