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Общество

Роботы-собаки вышли на улицы Костаная: чем они помогают полиции

Костанай, роботы, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 16:37 Фото: Zakon.kz
Полиция Костаная все активнее использует цифровые технологии в повседневной работе. Сегодня жители могут напрямую связаться с участковым с помощью QR-кода, а на улицах города появились роботы-собаки, способные передавать информацию в режиме реального времени, передает Zakon.kz.

Участковый всегда на связи

Одним из самых заметных цифровых нововведений стало внедрение QR-кодов для связи с участковыми инспекторами полиции. Теперь для обращения к участковому достаточно навести камеру смартфона на QR-код.

"Объявления, содержащие QR-код, наши сотрудники расклеивают в подъездах жилых домов и в общественных местах. С их помощью жители могут напрямую сообщить о проблемах, связанных с безопасностью, правопорядком и благоустройством своих дворов, а также внести свои предложения. Каждое обращение позволяет участковым инспекторам оперативно реагировать на ситуации и принимать меры", – отметили в ДП Костаная.

Как добавили стражи порядка, через новый сервис уже начали поступать заявки. Горожане сообщали о проблемах с уличным освещением и предлагали установить "лежащих" полицейских на отдельных участках дорог. При этом полицейские признают, что разместить объявления с кодами сразу по всему городу непросто.

"В Костанае 138 тысяч домов, включая многоэтажки, где в каждом доме по несколько подъездов. Физически успеть расклеить коды везде одновременно невозможно. Со временем охватим весь город", – пояснили в ведомстве.

Для ускорения процесса к распространению информации подключают КСК, ОСИ и управляющие компании, а ссылки на сервис направляют в общедомовые чаты. Вместе с QR-кодами на информационных стендах подъездов размещают фотографии и контакты участковых инспекторов. Но нередко эти объявления срывают, закрашивают или удаляют при уборке подъездов. Из-за этого горожане не знают, что связаться с участковым сегодня можно буквально за несколько секунд, отсканировав код камерой телефона.

И если QR-коды помогают полиции быстрее получать информацию от жителей, то другой проект решает обратную задачу – помогает правоохранителям самостоятельно собирать данные о происходящем в городе.

Костанай, роботы, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 16:37

Фото: ДП Костаная

Роботы-собаки выходят на службу

В рамках пилотного проекта по цифровизации в Департаменте полиции Костанайской области появились два роботизированных комплекса стоимостью около 12 млн тенге. Роботы-собаки уже патрулируют в Астане, Алматы, Семее и Актау. В Костанае они только начинают свою деятельность.

"Два роботизированных комплекса – роботы-собаки оснащены камерами видеонаблюдения и функцией видеоаналитики, громкоговорителями, маячками и прожекторами, что позволяет использовать их как в дневное, так и в ночное время", – рассказал исполняющий обязанности начальника Управления цифровизации и искусственного интеллекта ДП Костанайской области Куандык Ордабаев.

Сегодня электронные помощники используются для патрулирования общественных мест, мониторинга обстановки и профилактической работы с населением.

"Для оперативного реагирования комплексных сил полиции роботы в онлайн-режиме передают данные о выявленных правонарушениях в Центр оперативного управления. Это положительно скажется на эффективности их использования. Применение таких новых технологий будет способствовать быстрому реагированию, а также выявлению разыскиваемых лиц и правонарушений", – отметил Куандык Ордабаев.

Роботы управляются оператором при помощи джойстика. Дальность действия составляет от 15 до 20 метров. Однако их возможности не ограничиваются передвижением по маршруту. Среди функций комплекса называют видеоаналитику и элементы распознавания лиц, которые позволяют сопоставлять полученные изображения с имеющимися базами данных полиции. При этом робот не участвует в задержаниях и не принимает самостоятельных решений. Его главная задача – это фиксировать происходящее, передавать информацию сотрудникам полиции и повышать эффективность мониторинга общественной безопасности.

Как пояснили в департаменте, в дальнейшем область применения таких комплексов может расшириться. В числе перспективных направлений рассматриваются обследование опасных объектов, проверка подозрительных предметов и работа в условиях, где присутствие человека связано с повышенным риском. Робот может вести дистанционную разведку, что позволяет осматривать опасные или труднодоступные здания и участки, не подвергая жизнь человека риску.

Кроме того, роботизированные комплексы способны фиксировать признаки задымления и возгорания, обнаруживать подозрительные предметы и при необходимости передавать тревожный сигнал экстренным службам.

Костанай, роботы, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 16:37

Фото: ДП Костаная

Робопсы предупреждают о мошенниках

Одной из основных задач костанайских роботов остается профилактика интернет- и телефонного мошенничества. Их можно встретить на центральных площадях. Через встроенные громкоговорители они напоминают жителям о наиболее распространенных схемах обмана и о правилах безопасности. В полиции делают ставку не только на функциональность комплекса, но и на его способность привлекать внимание.

Информации о мошенниках сегодня много: о новых схемах рассказывают полицейские, журналисты, банки и мобильные операторы. Но постоянный поток предупреждений постепенно превращается в привычный информационный фон, который многие перестают замечать. Робособака работает иначе. Необычный патруль заставляет прохожих остановиться, посмотреть, что происходит, прислушаться к сообщению из громкоговорителя. По наблюдениям полицейских, жители охотно фотографируются с роботами, снимают их на видео и внимательно слушают предупреждения. А значит, важная информация имеет больше шансов быть услышанной.

Костанайские робопсы преодолевают ступени высотой до десяти сантиметров, поднимаются по уклонам до 40 градусов и могут передвигаться по пересеченной местности. Такие характеристики позволяют использовать комплексы не только на ровных городских улицах, но и в местах со сложным рельефом или ограниченным доступом.

Костанай, роботы, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 16:37

Фото: ДП Костаная

Технологии как инструмент безопасности

Таким образом, цифровизация полиции в Костанае уже перестала быть проектом на будущее. Технологии не заменяют полицейских, но позволяют им быстрее реагировать на обращения граждан, эффективнее использовать ресурсы и повышать уровень общественной безопасности.

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Фото Таисия Колевид
Таисия Колевид
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