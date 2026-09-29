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События

"Будущее уже наступило": на улицы Семея вместе с полицейскими вышли роботы-собаки

робот, казахстанцы, улицы, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 09:12 Фото: пресс-служба ДП области Абай
В области Абай начали внедрять современные технологии в обеспечение общественного порядка. Теперь на улицах и в общественных местах Семея наряду с людьми будут нести службу и роботы-собаки, сообщает Zakon.kz.

Впервые необычное технологическое устройство сотрудники полиции представили жителям на центральной площади Семея.

Примечательно, что четвероногий робот привлек внимание горожан, особенно заинтересовав детей и молодежь. Многие смогли познакомиться с новой технологией и оценить ее возможности.

По данным областного Департамента полиции (ДП), роботы-собаки призваны помогать патрулировать общественные места, контролировать обстановку и предотвращать правонарушения.

Оснащенное современными системами видеонаблюдения устройство способно в режиме реального времени собирать информацию об окружающей обстановке и передавать ее в оперативный центр управления. Возможности технологического помощника на этом не заканчиваются.

Известно, что он способен выявлять подозрительные предметы, фиксировать признаки задымления и возгорания, а при возникновении опасной ситуации автоматически передавать соответствующие сигналы тревоги экстренным службам.

"Робот-собака предназначен не для замены человека, а для усиления общественной безопасности и повышения оперативности и эффективности работы сотрудников полиции".ПРесс-служба ДП области Абай

То, что еще недавно казалось сценой из будущего, подчеркивают стражи порядка, теперь становится частью повседневной жизни в общественных местах.

22 сентября 2026 года сообщалось, что правительство Японии рассматривает возможность начать масштабное исследование применения человекоподобных роботов в сфере обороны.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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