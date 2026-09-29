"Будущее уже наступило": на улицы Семея вместе с полицейскими вышли роботы-собаки
Впервые необычное технологическое устройство сотрудники полиции представили жителям на центральной площади Семея.
Примечательно, что четвероногий робот привлек внимание горожан, особенно заинтересовав детей и молодежь. Многие смогли познакомиться с новой технологией и оценить ее возможности.
По данным областного Департамента полиции (ДП), роботы-собаки призваны помогать патрулировать общественные места, контролировать обстановку и предотвращать правонарушения.
Оснащенное современными системами видеонаблюдения устройство способно в режиме реального времени собирать информацию об окружающей обстановке и передавать ее в оперативный центр управления. Возможности технологического помощника на этом не заканчиваются.
Известно, что он способен выявлять подозрительные предметы, фиксировать признаки задымления и возгорания, а при возникновении опасной ситуации автоматически передавать соответствующие сигналы тревоги экстренным службам.
"Робот-собака предназначен не для замены человека, а для усиления общественной безопасности и повышения оперативности и эффективности работы сотрудников полиции".ПРесс-служба ДП области Абай
То, что еще недавно казалось сценой из будущего, подчеркивают стражи порядка, теперь становится частью повседневной жизни в общественных местах.
22 сентября 2026 года сообщалось, что правительство Японии рассматривает возможность начать масштабное исследование применения человекоподобных роботов в сфере обороны.