В Жетысу расширяют возможности лечения и реабилитации детей: что уже сделано

В области Жетысу продолжается обновление учреждений здравоохранения и социальной защиты, оказывающих помощь детям и людям с особыми потребностями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Талдыкоргане завершается реконструкция многопрофильной областной детской больницы, а в селе Кабанбай Алакольского района расширена инфраструктура центра специальных социальных услуг "Шуақ". Оба проекта направлены на повышение доступности медицинской помощи, реабилитацию и создание комфортных условий для маленьких пациентов.

Забота о здоровье детей, материнстве и детстве, поддержка семей, воспитывающих детей, развитие реабилитационных услуг остаются одними из приоритетных направлений социальной политики области Жетысу. Особое внимание уделяется не только строительству новых объектов, но и обновлению действующих учреждений, многие из которых нуждаются в дополнительных помещениях, современном оборудовании и улучшении условий пребывания пациентов.

Один из таких проектов реализуется в областном центре. Многопрофильная детская больница Талдыкоргана проходит комплексную реконструкцию, предусматривающую сейсмоусиление зданий, восстановление инженерных коммуникаций и обновление лечебных помещений.

Как сообщили в областном акимате, реконструкция началась в октябре 2025 года. Завершить строительно-монтажные работы планируется в ноябре 2026-го.

"Проект предусматривает обновление больничного комплекса на 104 стационарные койки. Работы ведутся на территории площадью около 2,8 гектара. Главный трехэтажный корпус занимает почти 5,5 тысячи кв. м, при этом полезная площадь лечебных помещений превышает 4,8 тысячи кв. м" – уточнили в акимате области Жетысу.

Не менее важное направление работы – развитие системы социальной реабилитации и поддержка семей, в которых воспитываются дети с особыми потребностями. В сельской местности доступность подобных услуг приобретает особое значение, поскольку родителям нередко приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы обеспечить ребенку необходимые занятия и сопровождение специалистов.

Показательный пример решения этой проблемы – расширение центра оказания специальных социальных услуг "Шуақ" в селе Кабанбай Алакольского района.

Учреждение действует с 2018 года. Сегодня здесь на постоянной основе получают уход и помощь 40 взрослых людей с психоневрологическими заболеваниями. Работа специалистов не ограничивается обеспечением бытовых потребностей подопечных. Важное место занимают реабилитационные мероприятия, развитие доступных навыков самообслуживания, социальная адаптация и поддержание максимально возможной самостоятельности.

Вместе с тем у жителей Кабанбая и соседних сел возникла потребность в организации дневного пребывания для детей с инвалидностью. Родители неоднократно обращались с просьбами создать условия, при которых ребята могли бы регулярно заниматься со специалистами, проходить реабилитацию и развивать необходимые навыки, оставаясь при этом в привычной семейной среде.

Существовавшая материальная база учреждения не позволяла организовать такую работу – для проведения лечебной физкультуры, индивидуальных занятий и развивающих мероприятий требовались дополнительные помещения. Решением стало строительство нового административно-хозяйственного корпуса, профинансированное из местного бюджета.

В результате центр получил отдельное современное здание площадью 1 306 квадратных метров.

Как рассказал директор центра "Шуақ" Ернур Максутбаев, развитие учреждения продиктовано прежде всего запросами местных жителей.

"Наш следующий горизонт – открытие в 2028 году филиала дневного пребывания на 30 мест для особенных детей, что полностью закроет потребности района. Финансирование на закупку оборудования и оснащение уже открыто", – сообщил Ернур Максутбаев.

Обновление детской больницы в Талдыкоргане и расширение центра "Шуақ" в Кабанбае решают разные, но взаимосвязанные задачи. В первом случае речь идет о повышении качества и безопасности стационарной медицинской помощи, во втором – о создании условий для социальной адаптации и реабилитации людей с инвалидностью, а в перспективе и детей с особыми потребностями. И оба проекта отражают практический подход к вопросам защиты материнства и детства, потребности семей учитываются при планировании инфраструктуры, а бюджетные средства направляются на улучшение условий лечения, ухода и реабилитации.