Жительницу Астаны оштрафовали за опасную езду в ЗКО

4 ноября 2026 года в 18:14 на 48-м км трассы Подстепное – Илек полицейские остановили автомобиль Toyota за превышение скорости, сообщает Zakon.kz.

По данным ДП ЗКО, за рулем находилась 40-летняя жительница Астаны. При разрешенных 100 км/ч она ехала со скоростью 148 км/ч.

"Женщина признала нарушение и согласилась с предъявленными обвинениями. За превышение скорости ей назначен штраф в размере 20 МРП – 86 500 тенге", – уточнили в полиции.

Полицейские отмечают, что превышение скорости – одна из основных причин серьезных ДТП. Чем выше скорость, тем меньше у водителя времени на реакцию и тем тяжелее могут быть последствия аварии.

Ранее сообщалось, что казахстанец хотел эффектно подрифтить на BMW, но попал под суд.