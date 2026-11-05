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Общество

Жительницу Астаны оштрафовали за опасную езду в ЗКО

Автомобиль, водитель , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 19:32 Фото: pixabay
4 ноября 2026 года в 18:14 на 48-м км трассы Подстепное – Илек полицейские остановили автомобиль Toyota за превышение скорости, сообщает Zakon.kz.

По данным ДП ЗКО, за рулем находилась 40-летняя жительница Астаны. При разрешенных 100 км/ч она ехала со скоростью 148 км/ч.

"Женщина признала нарушение и согласилась с предъявленными обвинениями. За превышение скорости ей назначен штраф в размере 20 МРП – 86 500 тенге", – уточнили в полиции.

Полицейские отмечают, что превышение скорости – одна из основных причин серьезных ДТП. Чем выше скорость, тем меньше у водителя времени на реакцию и тем тяжелее могут быть последствия аварии.

Ранее сообщалось, что казахстанец хотел эффектно подрифтить на BMW, но попал под суд.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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