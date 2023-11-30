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Законодательство РК

Грузовик вспыхнул во время движения по трассе в Алматинской области

автомобиль загорелся на трассе Фото: скриншот видео
28 ноября на 24 км трассы Алматы – Оскемен патрульные полицейские увидела исходящее из моторного отсека автомобиля пламя. С помощью голосового устройства они потребовали, чтобы водитель остановился, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, мужчина был очень удивлен, увидев огонь. По его словам, он продолжал движение и не заметил, что машина загорелась.

Сотрудники полиции Дамир Тохтамысов и Азамат Сайын помогли мужчине локализовать пламя с помощью огнетушителей и доставить автомобиль на СТО.

"Я не знаю, куда привел бы этот инцидент, если бы не сотрудники полиции. Я благодарен стражам порядка", – поблагодарил водитель.


Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся посреди улицы в Шымкенте.

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МВД РК Алматинская область Усть-Каменогорск ДТП
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