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Общество

Житель ЗКО вынудил полицейских оштрафовать своих же коллег

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 15:06 Фото: Zakon.kz
На трассе полицейский решил оштрафовать водителя за трещину на лобовом стекле. Однако сам же и получил административный протокол, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел на трассе Кирсанова – Уральск. Водителя остановили сотрудники патрульной полиции и начали составлять на него административный протокол за трещину на лобовом стекле. В этот момент мужчина заметил, что на лобовом стекле машины стражей порядка есть аналогичное повреждение. Он вызвал на место другой экипаж и вынудил прибывших полицейских составить протокол на коллег.

В пресс-службе регионального департамента полиции подтвердили этот факт и сообщили, что сотрудники батальона патрульной полиции во время патрулирования по автодороге Кирсаново – Уральск остановили Toyota LandCruiser. Оказалось, что водитель внедорожника нарушил сразу несколько правил дорожного движения: эксплуатации транспортных средств и маневрирования, превышение скорости и незаконное переоборудование транспортного средства.

Вместе с ним штраф получил и сотрудник батальона патрульной полиции ДП ЗКО. Его наказали за нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Патрульную машину с дефектом эвакуировали на базу для устранения недостатков.

Ранее мы писали, что в Семее полицейский автомобиль попал под КамАЗ. По данным департамента полиции Абайской области, экипаж следовал на срочный вызов.

Алекса Новикова
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