К жителям Алматы и еще трех городов с предупреждением обратился "Казгидромет"
Фото: pexels
Сегодня специалисты РГП "Казгидромет" обратились с предупреждением к жителям четырех городов. Причина – метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно предоставленной информации, в пятницу, 6 ноября 2026 года, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, ожидаются в четырех городах Казахстана:
- в Алматы,
- в Талдыкоргане,
ночью:
- в Павлодаре,
- в Усть-Каменогорске.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
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