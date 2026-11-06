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Общество

К жителям Алматы и еще трех городов с предупреждением обратился "Казгидромет"

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 08:08 Фото: pexels
Сегодня специалисты РГП "Казгидромет" обратились с предупреждением к жителям четырех городов. Причина – метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно предоставленной информации, в пятницу, 6 ноября 2026 года, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, ожидаются в четырех городах Казахстана:

  • в Алматы,
  • в Талдыкоргане,

ночью:

  • в Павлодаре,
  • в Усть-Каменогорске.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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