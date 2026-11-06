К жителям Алматы и еще трех городов с предупреждением обратился "Казгидромет"

Сегодня специалисты РГП "Казгидромет" обратились с предупреждением к жителям четырех городов. Причина – метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно предоставленной информации, в пятницу, 6 ноября 2026 года, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, ожидаются в четырех городах Казахстана:

в Алматы,

в Талдыкоргане,

ночью:

в Павлодаре,

в Усть-Каменогорске.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

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5 ноября 2026 года неблагоприятные метеоусловия прогнозировались в Астане, Алматы и еще шести городах страны.