#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
468.88
534.1
6.04
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
468.88
534.1
6.04
Общество

К жителям Алматы обратился "Казгидромет"

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 09:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются сразу в трех городах Казахстана. В связи с этим к жителям специалисты РГП "Казгидромет" обратились с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Так, из информации, опубликованной на сайте Гидрометцентра, следует, что:

"15 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, ночью – в Усть-Каменогорске, Риддере".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 09:14
Алматы и Астану вновь накроют неблагоприятные метеорологические условия

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 09:14
Очень сильная жара обрушится на Алматы, в Астану вернутся дожди с грозами, а что ждет Шымкент – прогноз

Отметим, что на большей части Казахстана в среду, 15 июля 2026 года, сохранится крайне неустойчивая погода. Атмосферные фронты принесут в большинство регионов дожди с грозами. При этом в стране продолжит свирепствовать экстремальный зной, который дойдет до отметки в +45°C.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
МВД, КНБ, сотрудники, спецоперация, задержания
09:42, Сегодня
Убийство казахстанца в Стамбуле: МВД и КНБ провели международную спецоперацию в трех странах
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:12, 07 июня 2025
Синоптики предупредили жителей Алматы и еще двух городов
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:27, 05 июня 2026
Синоптики обратились к жителям трех крупных городов и важного моногорода Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Владислав Нурек
10:28, Сегодня
"Без конкуренции не будет роста": новичок "Барыса" Нурек рассказал о переезде в Астану
Макс Холлуэй
10:13, Сегодня
Команда Махачева не исключает бой с Холлуэем
Зинедин Зидан возглавит сборную Франции по окончанию ЧМ-2026 - Фабрицио Романо
09:58, Сегодня
Зинедин Зидан возглавит сборную Франции по окончании ЧМ-2026 - Фабрицио Романо
ХК &quot;Барыс&quot;
09:40, Сегодня
"Барыс" заключил первые профессиональные контракты с юными хоккеистами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: