К жителям Алматы обратился "Казгидромет"

Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются сразу в трех городах Казахстана. В связи с этим к жителям специалисты РГП "Казгидромет" обратились с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Так, из информации, опубликованной на сайте Гидрометцентра, следует, что:

"15 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, ночью – в Усть-Каменогорске, Риддере".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

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При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Отметим, что на большей части Казахстана в среду, 15 июля 2026 года, сохранится крайне неустойчивая погода. Атмосферные фронты принесут в большинство регионов дожди с грозами. При этом в стране продолжит свирепствовать экстремальный зной, который дойдет до отметки в +45°C.