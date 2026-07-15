К жителям Алматы обратился "Казгидромет"
Так, из информации, опубликованной на сайте Гидрометцентра, следует, что:
"15 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, ночью – в Усть-Каменогорске, Риддере".
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
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Отметим, что на большей части Казахстана в среду, 15 июля 2026 года, сохранится крайне неустойчивая погода. Атмосферные фронты принесут в большинство регионов дожди с грозами. При этом в стране продолжит свирепствовать экстремальный зной, который дойдет до отметки в +45°C.