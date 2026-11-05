Ночные заморозки до -7°С и сильные снегопады надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на 6 ноября 2026 года
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Казахстан в предстоящую пятницу, 6 ноября 2026 года, накроет непогода. Согласно прогнозу специалистов РГП "Казгидромет", ожидаются осадки, местами сильные, гололед, туман, а также ночные заморозки до -7°С, сообщает Zakon.kz.
Синоптики уточнили, что ночью заморозки -1...-7°С ожидаются в двух регионах республики:
- в Алматинской области,
- в области Жетысу.
"На западные, северо-западные регионы Казахстана оказывает свое влияние ложбина северного циклона, в связи с чем ожидаются осадки, в отдельных районах – сильные осадки (дожди, снегопады)".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Погода без осадков сохранится лишь на северо-востоке и востоке РК под влиянием антициклона.
"По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром – туман. На западе, северо-западе, севере страны ожидается гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, как следует из прогноза, в ряде регионов по-прежнему ожидается пожарная опасность:
- высокая пожарная опасность – в Мангистауской, Алматинской, в области Жетысу, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на севере Кызылординской, на западе Карагандинской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, севере Туркестанской областей, на юге области Абай
- чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, востоке, в центре Атырауской, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Мангистауской областей, на западе, в центре области Улытау, на востоке области Жетысу.
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