#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
452.91
509.43
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
452.91
509.43
5.53
Общество

Ночные заморозки до -7°С и сильные снегопады надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на 6 ноября 2026 года

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 17:00 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Казахстан в предстоящую пятницу, 6 ноября 2026 года, накроет непогода. Согласно прогнозу специалистов РГП "Казгидромет", ожидаются осадки, местами сильные, гололед, туман, а также ночные заморозки до -7°С, сообщает Zakon.kz.

Синоптики уточнили, что ночью заморозки -1...-7°С ожидаются в двух регионах республики:

  • в Алматинской области,
  • в области Жетысу.
"На западные, северо-западные регионы Казахстана оказывает свое влияние ложбина северного циклона, в связи с чем ожидаются осадки, в отдельных районах – сильные осадки (дожди, снегопады)".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода без осадков сохранится лишь на северо-востоке и востоке РК под влиянием антициклона.

"По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром – туман. На западе, северо-западе, севере страны ожидается гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, как следует из прогноза, в ряде регионов по-прежнему ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, Алматинской, в области Жетысу, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на севере Кызылординской, на западе Карагандинской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, севере Туркестанской областей, на юге области Абай
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, востоке, в центре Атырауской, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Мангистауской областей, на западе, в центре области Улытау, на востоке области Жетысу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 17:00
Сказочные пейзажи с 40-сантиметровым снегом: зима вступила в свои права в Маркаколе

Ранее синоптики сообщили, что с 6 по 8 ноября 2026 года в Алматы и Шымкенте потеплеет до +25°C. А что ждет в эти дни Астану, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Горы, снег, дождь, заморозки
16:59, 29 октября 2026
Сильные снегопады, ливни и заморозки до -9°С надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на 30 октября 2026 года
картинка, сгенерированная с помощью ИИ, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз
17:02, 21 октября 2026
Сильный снегопад, метель и ночные заморозки до -3°С надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на 22 октября
Осенний лес, река, туман, похолодание, снег
11:33, 04 ноября 2026
Непогода обрушится на Казахстан – прогноз сильных снегопадов и похолодания на 5-7 ноября 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Абзал Серик
17:59, Сегодня
Отбывший дисквалификацию Серик одолел Зейнуллинова в полуфинале чемпионата Казахстана
Жибек Куламбаева
17:58, Сегодня
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева завершила своё выступление на турнире в Индии
Мухаммедсабыр Базарбайулы
17:44, Сегодня
Базарбайулы вышел победителем в конкурентоспособном бою с Калининым за финал ЧК
Джек Делла Маддалена и Шавкат Рахмонов
17:00, Сегодня
Идеальный камбэк Рахмонова: с кем Шавкату гарантирована победа?
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: