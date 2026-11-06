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Общество

КАЗТЕСТ в Казахстане: когда пройдет тестирование и кому понадобится сертификат

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 10:30 Фото: Zakon.kz
Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования Казахстана (НЦТ МНВО РК) объявил о старте приема заявок на сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ для оценки уровня владения казахским языком, сообщает Zakon.kz.

Известно, что заявки можно подавать с 9 по 15 ноября 2026 года. Само тестирование состоится 17 ноября.

Оно пройдет в электронном формате в этих городах: Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Атырау, Жезказган, Кокшетау, Караганда, Костанай, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Уральск, Петропавловск, Павлодар, Семей, Талдыкорган, Туркестан, Тараз.

Для подачи заявки нужно зарегистрироваться на сайте app.testcenter.kz.

Сам тест состоит из 4 блоков:

  • Аудирование – 20 тестовых заданий (20 минут).
  • Чтение – 40 тестовых заданий (50 минут).
  • Письмо – 2 задания (50 минут).
  • Говорение – 2 задания (7 минут).
"Для получения сертификата тестируемый должен набрать по каждому блоку необходимый пороговый балл".НЦТ МНВО РК

Результаты тестирования по блокам "Письмо" и "Говорение" будут опубликованы в личном кабинете тестируемого на сайте в течение 15 рабочих дней после даты завершения тестирования.

Также озвучена стоимость участия в тестировании. Она составляет 7 121 тенге.

КАЗТЕСТ, детали, афиша, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 10:30

Фото: Telegram/uto92

По информации Национального центра тестирования, сертификат КАЗТЕСТ используют, в частности:

  • Кандидаты на международную стипендию "Болашак" – для подтверждения знания государственного языка.
  • Поступающие в докторантуру казахстанских вузов.
  • Кандидаты в Президентский молодежный кадровый резерв.
  • Поступающие в Академию государственного управления при Президенте РК.
  • Кандидаты на должности первых руководителей государственных организаций образования.
  • Некоторые другие категории, в том числе претенденты на отдельные государственные должности и программы.

Ранее стало известно, нужно ли сдавать экзамены заново для категории C в Казахстане.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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