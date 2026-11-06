КАЗТЕСТ в Казахстане: когда пройдет тестирование и кому понадобится сертификат
Известно, что заявки можно подавать с 9 по 15 ноября 2026 года. Само тестирование состоится 17 ноября.
Оно пройдет в электронном формате в этих городах: Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Атырау, Жезказган, Кокшетау, Караганда, Костанай, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Уральск, Петропавловск, Павлодар, Семей, Талдыкорган, Туркестан, Тараз.
Для подачи заявки нужно зарегистрироваться на сайте app.testcenter.kz.
Сам тест состоит из 4 блоков:
- Аудирование – 20 тестовых заданий (20 минут).
- Чтение – 40 тестовых заданий (50 минут).
- Письмо – 2 задания (50 минут).
- Говорение – 2 задания (7 минут).
"Для получения сертификата тестируемый должен набрать по каждому блоку необходимый пороговый балл".НЦТ МНВО РК
Результаты тестирования по блокам "Письмо" и "Говорение" будут опубликованы в личном кабинете тестируемого на сайте в течение 15 рабочих дней после даты завершения тестирования.
Также озвучена стоимость участия в тестировании. Она составляет 7 121 тенге.
По информации Национального центра тестирования, сертификат КАЗТЕСТ используют, в частности:
- Кандидаты на международную стипендию "Болашак" – для подтверждения знания государственного языка.
- Поступающие в докторантуру казахстанских вузов.
- Кандидаты в Президентский молодежный кадровый резерв.
- Поступающие в Академию государственного управления при Президенте РК.
- Кандидаты на должности первых руководителей государственных организаций образования.
- Некоторые другие категории, в том числе претенденты на отдельные государственные должности и программы.
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