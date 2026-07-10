Казахстанцам напомнили о платном тестировании на знание казахского языка
Тестирование пройдет 14 июля 2026 года в электронном формате в Астане и Алматы.
Прием заявок открыт с 10 по 13 июля на сайте app.testcenter.kz.
Для регистрации необходимо создать личный кабинет, выбрать раздел "Подать заявку", затем – "Система оценки уровня владения казахским языком – КАЗТЕСТ" и оформить участие в сертификационном тестировании.
Экзамен включает четыре блока:
- аудирование – 20 заданий (20 минут);
- чтение – 40 заданий (50 минут);
- письмо – 2 задания (50 минут);
- говорение – 2 задания (7 минут).
Для получения сертификата необходимо набрать установленный проходной балл по каждому из четырех блоков.
Результаты по разделам "Письмо" и "Говорение" будут опубликованы в личном кабинете участника на сайте в течение 15 рабочих дней после завершения тестирования.
Стоимость участия составляет 7 121 тенге.
Материал по теме
8 июля 2026 года Министерство просвещения Казахстана выступило с важным напоминанием о том, что во всех государственных школах страны, в том числе в "Келешек мектептері", продолжается прием документов в 1 класс.