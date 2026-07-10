Казахстанцам напомнили о платном тестировании на знание казахского языка

В Казахстане стартовал прием заявок на сертификационное тестирование КАЗТЕСТ для оценки уровня владения государственным языком, сообщает Zakon.kz.

Тестирование пройдет 14 июля 2026 года в электронном формате в Астане и Алматы.

Прием заявок открыт с 10 по 13 июля на сайте app.testcenter.kz.

Для регистрации необходимо создать личный кабинет, выбрать раздел "Подать заявку", затем – "Система оценки уровня владения казахским языком – КАЗТЕСТ" и оформить участие в сертификационном тестировании.

Экзамен включает четыре блока:

аудирование – 20 заданий (20 минут);

чтение – 40 заданий (50 минут);

письмо – 2 задания (50 минут);

говорение – 2 задания (7 минут).

Для получения сертификата необходимо набрать установленный проходной балл по каждому из четырех блоков.

Результаты по разделам "Письмо" и "Говорение" будут опубликованы в личном кабинете участника на сайте в течение 15 рабочих дней после завершения тестирования.

Стоимость участия составляет 7 121 тенге.

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