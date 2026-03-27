Жителям Казахстана напомнили о платном тестировании по казахскому языку

10 апреля 2026 года в Казахстане пройдет сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ для оценки уровня владения казахским языком, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального центра тестирования, экзамен в электронном формате состоится в следующих городах: Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Атырау, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Уральск, Петропавловск, Павлодар, Семей, Тараз, Талдыкорган, Туркестан.

Стоит отметить, что заявки принимаются с 27 марта по 8 апреля.

Чтобы подать заявку, необходимо:

зарегистрироваться на сайте;

нажать "Подать заявку";

выбрать "Система оценки уровня владения казахским языком – КАЗТЕСТ";

нажать "Сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ".

Есть уточнение, что тестирование состоит из 4 блоков:

Аудирование – 20 тестовых заданий (20 минут).

Чтение – 40 тестовых заданий (50 минут).

Письмо – 2 задания (50 минут).

Говорение – 2 задания (7 минут).

Для получения сертификата тестируемый должен набрать по каждому блоку необходимый пороговый балл.

"Результаты тестирования по блокам "Письмо" и "Говорение" будут опубликованы в личном кабинете тестируемого на сайте в течение 15 рабочих дней после даты завершения тестирования", – говорится в публикации центра.

Стоимость участия в тестировании – 7121 тенге.

