#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
481.83
556.8
5.85
Общество

Жителям Казахстана напомнили о платном тестировании по казахскому языку

Казахский язык, государственный язык РК, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 11:10 Фото: pixabay
10 апреля 2026 года в Казахстане пройдет сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ для оценки уровня владения казахским языком, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального центра тестирования, экзамен в электронном формате состоится в следующих городах: Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Атырау, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Уральск, Петропавловск, Павлодар, Семей, Тараз, Талдыкорган, Туркестан.

Стоит отметить, что заявки принимаются с 27 марта по 8 апреля.

Чтобы подать заявку, необходимо:

  • зарегистрироваться на сайте;
  • нажать "Подать заявку";
  • выбрать "Система оценки уровня владения казахским языком – КАЗТЕСТ";
  • нажать "Сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ".

Есть уточнение, что тестирование состоит из 4 блоков:

  • Аудирование – 20 тестовых заданий (20 минут).
  • Чтение – 40 тестовых заданий (50 минут).
  • Письмо – 2 задания (50 минут).
  • Говорение – 2 задания (7 минут).

Для получения сертификата тестируемый должен набрать по каждому блоку необходимый пороговый балл.

"Результаты тестирования по блокам "Письмо" и "Говорение" будут опубликованы в личном кабинете тестируемого на сайте в течение 15 рабочих дней после даты завершения тестирования", – говорится в публикации центра.

Стоимость участия в тестировании – 7121 тенге.

Немного ранее мы рассказывали, что на ЕНТ в Казахстане массово аннулируют результаты. Почему это происходит – можно узнать по ссылке.

