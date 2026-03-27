Жителям Казахстана напомнили о платном тестировании по казахскому языку
По данным Национального центра тестирования, экзамен в электронном формате состоится в следующих городах: Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Атырау, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Уральск, Петропавловск, Павлодар, Семей, Тараз, Талдыкорган, Туркестан.
Стоит отметить, что заявки принимаются с 27 марта по 8 апреля.
Чтобы подать заявку, необходимо:
- зарегистрироваться на сайте;
- нажать "Подать заявку";
- выбрать "Система оценки уровня владения казахским языком – КАЗТЕСТ";
- нажать "Сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ".
Есть уточнение, что тестирование состоит из 4 блоков:
- Аудирование – 20 тестовых заданий (20 минут).
- Чтение – 40 тестовых заданий (50 минут).
- Письмо – 2 задания (50 минут).
- Говорение – 2 задания (7 минут).
Для получения сертификата тестируемый должен набрать по каждому блоку необходимый пороговый балл.
"Результаты тестирования по блокам "Письмо" и "Говорение" будут опубликованы в личном кабинете тестируемого на сайте в течение 15 рабочих дней после даты завершения тестирования", – говорится в публикации центра.
Стоимость участия в тестировании – 7121 тенге.
Немного ранее мы рассказывали, что на ЕНТ в Казахстане массово аннулируют результаты. Почему это происходит – можно узнать по ссылке.