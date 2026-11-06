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Общество

Прочитать – еще не понять: в Казахстане разработали инструмент диагностики читательской грамотности

читательская грамотность, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:32 Фото: BI Education
Ребенок читает текст без запинки, но не может объяснить, о чем он. Несколько раз перечитывает условие задачи и все равно спрашивает: "А что здесь нужно сделать?". Многим родителям знакома эта ситуация.

Чтобы помочь вовремя выявлять эти трудности, команда BI Education разработала инструмент диагностики читательской грамотности. Казахстанское решение получило международную аккредитацию исследовательского центра RCEC из Нидерландов.

чтение, дети, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:32

Фото: BI Education

Масштаб проблемы в нашей стране подтверждают международные исследования. По результатам PISA 2025, казахстанские 15-летние школьники набрали 385 баллов по читательской грамотности при среднем показателе стран Организации экономического сотрудничества и развития – 461 балл. Базового уровня достигли лишь 36% учащихся против 69% в странах ОЭСР. Иными словами, почти две трети участников исследования из Казахстана не достигли минимально установленного уровня навыков работы с текстом.

девушки, ученицы, чтение, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:32

Фото: BI Education

Эти показатели отражают вполне конкретные сложности, с которыми школьники сталкиваются в учебе. Чтобы решить математическую задачу, нужно разобраться в ее условии. Чтобы освоить тему по естествознанию – понять объяснение, сопоставить факты и установить связи. Поэтому трудности с пониманием прочитанного могут сказываться на успеваемости сразу по нескольким предметам.

Школе важно своевременно заметить эти затруднения и определить, какая именно помощь нужна ученику. Для этого команда BI Education – образовательного направления BI Group – создала BI Reading Literacy Assessment.

Инструмент предназначен для учащихся начальной и основной школы. Он оценивает несколько составляющих читательской грамотности: поиск информации, понимание текста, интерпретацию прочитанного и умение делать выводы. Подход позволяет увидеть, какие навыки уже сформированы, а какие требуют дополнительной работы.

чтение, книги, библиотека, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:32

Фото: BI Education

При разработке учитывались требования государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан и современные международные научные подходы к оцениванию. Создание инструмента включало подготовку тестовых заданий, апробации и анализ результатов.

Читательская грамотность – основа, на которой строится дальнейшее обучение. Если ученику трудно понять текст, с каждым новым предметом и более сложным заданием эта проблема может усиливаться. Поэтому важно выявлять затруднения как можно раньше и понимать, в чем именно нужна помощь. Ценность диагностики проявляется тогда, когда ее результаты позволяют определить, какие именно навыки читательской грамотности требуют дополнительного внимания, и обеспечить целенаправленную поддержку в их развитии, благодаря которой ребенок начинает лучше понимать прочитанное и увереннее осваивать учебный материал. академический директор BI Education Арайлым Магзумова

Одна из технологических особенностей BI Reading Literacy Assessment – использование искусственного интеллекта для автоматизации проверки и обработки ответов школьников. Это позволяет сократить время оценивания, обрабатывать большие массивы данных и оперативно предоставлять результаты диагностики. Особенно актуальна такая возможность для крупных школ, работающих в две смены, где регулярная проверка требует значительных ресурсов.

сертификат, грамота, чтение, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:32

Фото: BI Education

Главная ценность разработки раскрывается в том, как используются результаты. Для ученика это возможность своевременно получить поддержку, для учителя – точнее определить причины затруднений и подобрать подходящие задания. Руководителям школ диагностика помогает отслеживать динамику образовательных результатов и оценивать эффективность применяемых подходов. Общие затруднения учащихся также могут подсказать, каким темам стоит уделить больше внимания в методической работе и повышении квалификации педагогов.

сертификат, грамота, чтение, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:32

Фото: BI Education

В перспективе этот опыт может быть масштабирован на государственные и частные школы по всему Казахстану, чтобы больше педагогов могли использовать результаты диагностики в повседневной работе. Чем эффективнее школы помогают детям понимать прочитанное, тем прочнее основа для улучшения результатов Казахстана в PISA.

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Айсулу Омарова
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