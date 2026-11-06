Напал с ножом на девочку прямо в школе: в Атырау вынесен суровый приговор подростку

В Атырау завершился судебный процесс над подростком, который напал с ножом на ранее незнакомую ему 13-летнюю ученицу. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент Zakon.kz.

Резонансное преступление произошло 13 марта 2026 года. Действия подростка квалифицировали как покушение на убийство малолетнего лица по части 3 статьи 29 и части 3 статьи 99 УК РК. Судебный процесс проходил с участием присяжных заседателей. Судья Зарема Хамидуллина огласила приговор и разъяснила мотивы назначения наказания.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подросток готовился к преступлению заранее. По материалам дела, он планировал нападение на протяжении нескольких дней. Более того, в представленных суду записях содержались мысли об убийстве собственных родителей.

Одними из ключевых доказательств по уголовному делу стали записи, обнаруженные в тетради подростка, а также видеозаписи с камер наблюдения, установленных в школе. Эти материалы исследовались в суде наряду с другими доказательствами.

В ходе процесса также выяснилось, что ранее подросток обращался к школьному психологу с жалобами на буллинг со стороны одноклассников. При этом факты избиения и физического насилия в отношении подростка подтверждения не нашли.

Кроме того, в суде стало известно об интересе несовершеннолетнего к запрещенным материалам, связанным с терроризмом, а также к жестокости и насилию.

По словам судьи, сам подсудимый отрицал авторство некоторых записей, представленных в материалах дела. Свои действия во время нападения он пытался объяснить внезапным помутнением сознания. Однако судебно-психиатрическая экспертиза установила, что подросток был вменяемым. В момент совершения преступления он не находился в состоянии аффекта, осознавал характер своих действий и мог руководить ими.

Таким образом, как установлено в ходе судебного разбирательства, нападение не было спонтанным. Несовершеннолетний заранее продумывал свои действия и готовился к совершению преступления. Как следует из обвинительного акта, в день преступления около 12:30 подросток ушел с последнего урока. Примерно в 14:00, находясь дома, он собрал ножи, молоток и другие предметы, которые сложил в рюкзак.

В 16:56 подросток вернулся в школу. Охраннику он сообщил, что забыл очки, после чего беспрепятственно прошел внутрь здания. При этом содержимое его рюкзака никто не проверил.

Находясь в школе, подросток заметил в коридоре трех девочек и одного мальчика. Он догнал одну из учениц и нанес ей пять ударов ножом в спину и затылочную область шеи. Пострадавшей оказалась 13-летняя девочка, с которой нападавший ранее не был знаком. Между ними не было личных конфликтов.

С полученными ранениями школьницу экстренно госпитализировали в Атыраускую областную детскую больницу. Первоначально врачи оценивали ее состояние как тяжелое. Позднее, после стабилизации состояния, девочку перевели из реанимации в хирургическое отделение.

Отбывать наказание, 15 лет, осужденный будет в учреждении средней безопасности для содержания несовершеннолетних. При этом время, проведенное подростком под стражей до вступления приговора в законную силу, будет зачтено из расчета один день в СИЗО за полтора дня лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток.