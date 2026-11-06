#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
451.87
507.31
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
451.87
507.31
5.53
Общество

Напал с ножом на девочку прямо в школе: в Атырау вынесен суровый приговор подростку

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:48 Фото: pixabay
В Атырау завершился судебный процесс над подростком, который напал с ножом на ранее незнакомую ему 13-летнюю ученицу. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент Zakon.kz.

Резонансное преступление произошло 13 марта 2026 года. Действия подростка квалифицировали как покушение на убийство малолетнего лица по части 3 статьи 29 и части 3 статьи 99 УК РК. Судебный процесс проходил с участием присяжных заседателей. Судья Зарема Хамидуллина огласила приговор и разъяснила мотивы назначения наказания.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подросток готовился к преступлению заранее. По материалам дела, он планировал нападение на протяжении нескольких дней. Более того, в представленных суду записях содержались мысли об убийстве собственных родителей.

Одними из ключевых доказательств по уголовному делу стали записи, обнаруженные в тетради подростка, а также видеозаписи с камер наблюдения, установленных в школе. Эти материалы исследовались в суде наряду с другими доказательствами.

В ходе процесса также выяснилось, что ранее подросток обращался к школьному психологу с жалобами на буллинг со стороны одноклассников. При этом факты избиения и физического насилия в отношении подростка подтверждения не нашли.

Кроме того, в суде стало известно об интересе несовершеннолетнего к запрещенным материалам, связанным с терроризмом, а также к жестокости и насилию.

По словам судьи, сам подсудимый отрицал авторство некоторых записей, представленных в материалах дела. Свои действия во время нападения он пытался объяснить внезапным помутнением сознания. Однако судебно-психиатрическая экспертиза установила, что подросток был вменяемым. В момент совершения преступления он не находился в состоянии аффекта, осознавал характер своих действий и мог руководить ими.

Таким образом, как установлено в ходе судебного разбирательства, нападение не было спонтанным. Несовершеннолетний заранее продумывал свои действия и готовился к совершению преступления. Как следует из обвинительного акта, в день преступления около 12:30 подросток ушел с последнего урока. Примерно в 14:00, находясь дома, он собрал ножи, молоток и другие предметы, которые сложил в рюкзак.

В 16:56 подросток вернулся в школу. Охраннику он сообщил, что забыл очки, после чего беспрепятственно прошел внутрь здания. При этом содержимое его рюкзака никто не проверил.

Находясь в школе, подросток заметил в коридоре трех девочек и одного мальчика. Он догнал одну из учениц и нанес ей пять ударов ножом в спину и затылочную область шеи. Пострадавшей оказалась 13-летняя девочка, с которой нападавший ранее не был знаком. Между ними не было личных конфликтов.

С полученными ранениями школьницу экстренно госпитализировали в Атыраускую областную детскую больницу. Первоначально врачи оценивали ее состояние как тяжелое. Позднее, после стабилизации состояния, девочку перевели из реанимации в хирургическое отделение.

Отбывать наказание, 15 лет, осужденный будет в учреждении средней безопасности для содержания несовершеннолетних. При этом время, проведенное подростком под стражей до вступления приговора в законную силу, будет зачтено из расчета один день в СИЗО за полтора дня лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
Читайте также
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
20:31, 13 марта 2026
В Атырау старшеклассник напал с ножом на 12-летнюю девочку
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
11:50, 13 января 2025
Рецидивисту, напавшему с ножом на 15-летнего парня в Астане, вынесли приговор
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
01:14, 18 сентября 2026
Приехали ночью в масках и расстреляли молодых людей: суд вынес приговор на юге Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
12:29, Сегодня
Нурзат Онгаров стал триумфатором чемпионата Казахстана по боксу
Асем Орынбай
12:15, Сегодня
Орынбай представит Казахстан в финале чемпионата мира по стендовой стрельбе в Дохе
Сборная Казахстана заняла третье место в группе на юниорском Кубке Дэвиса
11:56, Сегодня
Казахстан на юниорском Кубке Дэвиса занял третье место в группе
Тяжёлая атлетика
11:44, Сегодня
Дисквалификация за допинг двух перспективных штангистов из Казахстана завершится сегодня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: