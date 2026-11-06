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Общество

Полиция Алматы усилила проверки некоторых автомобилей

Алматы, дорога, полиция, проверки, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 08:53 Фото: Instagram/almaty.police
В Алматы усилили контроль за грузовыми автомобилями. Об этом накануне, 5 ноября 2026 года, заявили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в городе за 10 месяцев текущего года:

  • к административной ответственности привлечены 25 996 водителей грузового транспорта,
  • в рамках контроля за соблюдением ПДД 86 грузовых автомобилей водворены на специализированную стоянку,
  • у 222 водителей изъяты государственные регистрационные номерные знаки.

По данным ДП Алматы, на сегодняшний день в городе зарегистрировано 48 958 грузовых транспортных средств.

Особое внимание уделяется техническому состоянию грузовых автомобилей, наличию необходимых документов, соответствию государственных регистрационных номерных знаков установленным требованиям, а также соблюдению экологических нормативов.

Как отметил заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Дархан Кылышпаев, контроль за грузовым транспортом – это не только вопрос дорожной дисциплины, но и важная составляющая экологической безопасности мегаполиса.

"Технически неисправные автомобили, превышение установленных нормативов выбросов и несоблюдение требований эксплуатации напрямую влияют на качество городской среды. Наша задача – не просто выявлять нарушения и применять административные меры, а добиваться того, чтобы каждый участник дорожного движения осознавал свою ответственность перед обществом", – добавил спикер.

Стражи порядка уточнили, что работа проводится в рамках экологической повестки "Таза Қазақстан" и направлена на повышение безопасности дорожного движения, снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и обеспечение порядка на городских улицах.

30 октября 2026 года в Алматы раскрыли итоги проекта Low Emission Zone (LEZ), направленного на снижение вредных выбросов от автотранспорта и улучшение качества воздуха. Подробнее об этом – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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