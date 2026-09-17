Приехали ночью в масках и расстреляли молодых людей: суд вынес приговор на юге Казахстана

В Туркестанской области завершился судебный процесс по резонансному делу об убийстве 17-летнего подростка. Специализированный межрайонный суд вынес приговор шестерым фигурантам, передает Zakon.kz.

Как сообщает "7 канал", трагедия произошла в ноябре прошлого года в Тюлькубасском районе. Ночью люди в масках приехали на автомашине и открыли огонь по четырем молодым людям, находившимся на улице.

17-летний Торехан Тореали погиб на месте, еще трое были ранены. В итоге, главного обвиняемого суд приговорил к 20 годам лишения свободы более строгое наказание связано с рецидивом преступления. Еще двое получили по 18 лет тюрьмы.

Одного из обвиняемых в укрывательстве преступления приговорили к трем годам, второго – к двум годам лишения свободы. Еще одному осужденному назначили 2 года и 8 месяцев ограничения свободы. Однако в связи с применением амнистии его освободили в зале суда.

"Всего по этому делу проходят семь человек. Один из них объявлен в розыск, сейчас по нему работают органы следствия. Перед судом предстали шесть человек. Трое из них приехали на место происшествия, применили оружие и стреляли в сторону потерпевшего. Остальные трое отказались ехать на место и применять оружие. Однако, поскольку им было известно, что будет применено оружие, они должны были сообщить об этом сотрудникам полиции". Даурен Мадалиев, Председатель специализированного межрайонного суда

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области расследуют уголовное дело по факту убийства женщины. Под подозрением в совершении тяжкого преступления оказался несовершеннолетний.