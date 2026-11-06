В Казахстан возвращается тепло до +27°C
Фото: Zakon.kz
Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет" на 7, 8 и 9 ноября 2026 года, в эти дни на большей части территории страны ожидается неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в релизе метеорологов, это связано с прохождением серии циклонов.
"В начале периода на северные регионы повлияет ложбина северного циклона, а с 8 ноября через территорию страны начнет перемещаться южный циклон", – подчеркивают в РГП "Казгидромет".
Так, на большей части Казахстана прогнозируются дождь и снег, в южных регионах – преимущественно дождь.
8 ноября в западных областях ожидаются сильные дожди, а 9 ноября на северо-западе и западе страны пройдут сильные осадки в виде дождя и снега. На юге в этот день также прогнозируются сильные дожди.
Кроме того, по всей республике ожидается усиление ветра.
"В ночные и утренние часы местами возможен туман, а на северо-западе и севере страны – гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Температурные показатели в эти по стране будут следующими.
- На западе страны ночью похолодает: температура понизится с -3...+5°C до -8...+3°C, днем – с +5...+15°C до +2...+10°C.
- На северо-западе ночью ожидается небольшое повышение температуры – с -1...-8°C до -6...+3°C. Днем, напротив, похолодает: с +2...+10°C до -3...+5°C.
- На востоке Казахстана ждут потепления. Ночью температура повысится с -9...+2°C до -5...+8°C, днем – с +2...+12°C до +9...+17°C.
- На юге страны ночью потеплеет с -2...+6°C до +7...+17°C. Днем температура будет колебаться в пределах +10...+23°C и +18...+27°C.
- На юго-востоке ночью температура повысится с +10 °C (в горных районах – до -3...-8°C) до +7...+15°C (в горах – +5). Днем ожидается +15...+25°C, в горных районах – +10...+15°C. К концу периода температура составит +17...+25°C, в горах – +10...+15°C.
"В остальных регионах существенных изменений температуры воздуха не ожидается", – подытожили в РГП "Казгидромет".
О том, какие регионы РК затронет штормовое предупреждение 6 ноября, можно узнать по этой ссылке.
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