В Казахстан возвращается тепло до +27°C

Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет" на 7, 8 и 9 ноября 2026 года, в эти дни на большей части территории страны ожидается неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в релизе метеорологов, это связано с прохождением серии циклонов.

"В начале периода на северные регионы повлияет ложбина северного циклона, а с 8 ноября через территорию страны начнет перемещаться южный циклон", – подчеркивают в РГП "Казгидромет".

Так, на большей части Казахстана прогнозируются дождь и снег, в южных регионах – преимущественно дождь.

8 ноября в западных областях ожидаются сильные дожди, а 9 ноября на северо-западе и западе страны пройдут сильные осадки в виде дождя и снега. На юге в этот день также прогнозируются сильные дожди.

Кроме того, по всей республике ожидается усиление ветра.

"В ночные и утренние часы местами возможен туман, а на северо-западе и севере страны – гололед". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Температурные показатели в эти по стране будут следующими.

На западе страны ночью похолодает: температура понизится с -3...+5°C до -8...+3°C, днем – с +5...+15°C до +2...+10°C.

страны ночью похолодает: температура понизится с -3...+5°C до -8...+3°C, днем – с +5...+15°C до +2...+10°C. На северо-западе ночью ожидается небольшое повышение температуры – с -1...-8°C до -6...+3°C. Днем, напротив, похолодает: с +2...+10°C до -3...+5°C.

ночью ожидается небольшое повышение температуры – с -1...-8°C до -6...+3°C. Днем, напротив, похолодает: с +2...+10°C до -3...+5°C. На востоке Казахстана ждут потепления. Ночью температура повысится с -9...+2°C до -5...+8°C, днем – с +2...+12°C до +9...+17°C.

Казахстана ждут потепления. Ночью температура повысится с -9...+2°C до -5...+8°C, днем – с +2...+12°C до +9...+17°C. На юге страны ночью потеплеет с -2...+6°C до +7...+17°C. Днем температура будет колебаться в пределах +10...+23°C и +18...+27°C.

страны ночью потеплеет с -2...+6°C до +7...+17°C. Днем температура будет колебаться в пределах +10...+23°C и +18...+27°C. На юго-востоке ночью температура повысится с +10 °C (в горных районах – до -3...-8°C) до +7...+15°C (в горах – +5). Днем ожидается +15...+25°C, в горных районах – +10...+15°C. К концу периода температура составит +17...+25°C, в горах – +10...+15°C.

"В остальных регионах существенных изменений температуры воздуха не ожидается", – подытожили в РГП "Казгидромет".

О том, какие регионы РК затронет штормовое предупреждение 6 ноября, можно узнать по этой ссылке.