Сильный ветер, снег и ночные заморозки: какие регионы РК затронет штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 6 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки -2...-7 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман. Ночью ожидаются заморозки -3...-5 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность

Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке области Улытау ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20, днем на западе области временами 23 м/с. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью 15-20, в центре области временами порывы 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки -1...-6 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер южный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области временами порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается ветер южный, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в центре области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, на западе области временами 25 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-18 м/с. В Павлодаре ночью ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее был опубликован прогноз погоды на 6 ноября 2026 года в Казахстане.