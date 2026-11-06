"Зачем сортировать, если все сваливают в одну машину?": в Минэкологии ответили на претензии казахстанцев

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев на брифинге в СЦК 6 ноября 2026 года признал, что в Казахстане раздельно собранный мусор нередко вывозят в одной машине. Он рассказал, как намерены решить эту проблему, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ обратили внимание на то, что, несмотря на установку контейнеров для раздельного сбора мусора, отходы по-прежнему вывозят в одной машине. Предприниматели объясняют это нехваткой техники, а население не привыкло сортировать мусор. Журналисты поинтересовались, планируется ли финансово стимулировать граждан сдавать отходы на переработку и какие меры принимаются для повышения экологической культуры населения.

"Вы правильно отметили, мы тоже об этом знаем о том, что, несмотря на то, что мы продвигаем раздельный сбор твердых бытовых отходов, к сожалению, по факту все грузится в один мусоровоз и уходит, грубо говоря, на один полигон. Механизмов стимулирования и попыток разделить очень много, начиная от установки фандоматов в различных общественных местах, где, условно говоря, пластиковая тара и алюминиевая металлическая тара могут раздельно сдаваться. Это один момент", – ответил Жомарт Алиев.

По его словам, программа с первоначальным объемом финансирования в 185 млрд тенге и планируемым увеличением еще на 200 млрд тенге была разработана министерством экологии совместно с правительством, чтобы обеспечить соответствие всей системы обращения с отходами требованиям Экологического кодекса РК.

"В Экологическом кодексе предусмотрен принцип иерархии обращения с отходами, согласно которому необходимо обеспечить их раздельный сбор, транспортировку и последующую переработку. Чем качественнее отходы будут разделены по видам и составу, тем выше будет качество получаемого вторичного сырья. Именно на создание такой системы направлены выделенные средства, в том числе на закупку мусоровозов и развитие необходимой инфраструктуры", – отметил Жомарт Алиев.

Кроме того, как добавил спикер, в рамках концепции "Таза Қазақстан" предусмотрены меры по формированию экологической культуры населения.

"Это просветительская работа, направленная на разъяснение важности раздельного сбора, сортировки и переработки отходов среди дошкольников, школьников и студентов. Все эти меры в комплексе должны обеспечить эффективную работу системы обращения с отходами", – заключил вице-министр.

Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев сообщил о планах увеличить финансирование проектов по переработке отходов со 185 до 385 млрд тенге и продлить программу поддержки до 2030 года.