Как будут следить за выбросами новых мусоросжигательных заводов в Астане, Алматы и Шымкенте

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев рассказал, насколько безопасны для окружающей среды строящиеся мусоросжигательные заводы в Астане, Алматы и Шымкенте и кто будет контролировать их выбросы, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, новым направлением развития инфраструктуры в Казахстане стала энергетическая утилизация отходов. В 2025 году были подписаны три инвестиционных соглашения с китайскими компаниями о строительстве мусоросжигательных заводов с выработкой энергии в Астане, Алматы и Шымкенте.

"Общий объем инвестиций составляет 293 млрд тенге, или около 650 млн долларов США. Ведутся подготовительные работы, запуск объектов планируется в 2028 году. Эти предприятия позволят сократить объем захоронения отходов на полигонах и одновременно вырабатывать электрическую и тепловую энергию. На сегодня прорабатывается вопрос реализации аналогичных проектов в других регионах страны, в частности в городе Караганде", – сказал он.

На вопрос журналистов о соблюдении экологических требований вице-министр пояснил, что деятельность мусоросжигательных заводов будет контролироваться на общих основаниях, как и работа других предприятий.

"Что касается требований по соблюдению экологического законодательства, объемов выбросов, они на сегодняшний день в технологии мусоросжигания соответствуют всем европейским качествам по объему выброса. Эти нормы уже с самого начала в соглашении об инвестициях были заложены. Это одни из самых главных требований, чтобы процедура сжигания газа завтра не наносила вред окружающей среде, и они будут соответствовать всем европейским стандартам. Скажу еще больше, что фактическая технология, которая сегодня используется, – у них стандарты выбросов, сбросов и отходов намного жестче, чем европейские", – продолжил Жомарт Алиев.

По его словам, используемые технологии сравнили с европейскими и отечественными аналогами. Результаты показали, что по всем параметрам они соответствуют требованиям казахстанского законодательства. После завершения строительства заводов контроль за их деятельностью будут осуществлять государственные экологические инспекции соответствующих регионов.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, вице-министр также сообщил, что мусоросжигательный завод в Алматы сможет перерабатывать около 2 тыс. тонн отходов в сутки, в Астане – 1,2 тыс. тонн, а в Шымкенте – 1 тыс. тонн.

Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев признал, что в Казахстане раздельно собранный мусор нередко вывозят в одной машине. Он рассказал, как намерены решить эту проблему.