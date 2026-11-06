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Общество

Чем Астана, Алматы и Шымкент притягивают казахстанцев

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 15:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова на заседании в Астане 6 ноября 2026 года заявила о высоких темпах урбанизации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Жулдызай Искакова сообщила, что на сегодня 64% населения Казахстана проживает в городах. Она отметила, что институтом было проведено исследование городской среды, охватившее две тысячи респондентов из 60 городов страны. Она назвала три основные причины смены места жительства.

"Работа и образование дают близкие по масштабу основания для переезда. Работу или перевод по работе назвали 24,7%, поступление в вуз или колледж – 23,6%. Еще одна значимая причина, что любопытно, – вступление в брак. Города притягивают людей возможностью построить будущее. Здесь они получают знания, профессиональный опыт и инициативу. Одновременно растет потребность в жилье, транспорте и услугах", – сказала эксперт.

По ее словам, развитие региональных центров и малых городов расширяет выбор для человека. Ведь возможность учиться, работать и создавать семью в своем регионе помогает сохранять местные сообщества и их человеческий потенциал.

Депутат Курултая Юлия Кучинская также указала на высокие темпы урбанизации в Казахстане.

"Такого за 30 лет не было, то есть за последние пять лет темпы очень быстрые и на самом деле граждане наши устремляются в города. Но проблема в том, что переезжают они, как правило, в крупные города. Люди едут в Алматы, Астану и Шымкент прежде всего за работой, за доходом и за возможностями... Здесь и психология человека – он уже принял решение поменять устоявшийся образ жизни и идет за большими возможностями. И если мы не создаем их на уровне районного или областного центра, то, конечно же, он поедет в столицу или другой крупный мегаполис, где есть возможность получить более высокооплачиваемую работу, и есть возможность для развития детей", – считает депутат.

Директор Центра региональных исследований и качества жизни Института экономических исследований Нурболат Курметов добавил, что урбанизация в Казахстане идет крайне неравномерно.

"За 2021-2025 годы численность населения Астаны, Алматы и Шымкента выросла на 721,8 тыс. человек. Из них 417,8 тыс. – положительное сальдо внутренней миграции, то есть люди, переехавшие из других регионов страны. Особенно показательна динамика столицы. В 2015 году сальдо межрегиональной миграции Астаны было отрицательным (-2,5 тыс. человек), а в 2025 году составило +87,5 тыс. человек за один год. При этом практически все области в межрегиональном обмене теряют население. Это уже не полицентричная система, а движение в одном направлении", – считает он.

Указал он и на другую особенность.

"Возникает вопрос: растет ли экономика крупных городов так же быстро, как их население? Не всегда. В Астанинской агломерации сельское население пригородной зоны за пять лет увеличилось со 121,9 до 181,5 тыс. человек, однако рабочие места по-прежнему сосредоточены в столице. В Шымкентской агломерации схожая картина: численность занятых выросла в основном в самом Шымкенте, а в части прилегающих территорий сократилась. Иными словами, города растут вширь, а не вглубь. Население и жилье появляются, а рабочие места, транспорт и социальная инфраструктура за ними не успевают", – резюмировал спикер.

Мы ранее писали, что уровень урбанизации в Казахстане в последние несколько лет продолжает демонстрировать уверенную динамику роста. Города дают больше рабочих мест с более высокой оплатой труда.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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