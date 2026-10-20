Ночные заморозки до -5°С, дожди и снег нагрянут в Астану, а что ждет Алматы и Шымкент – обновленный прогноз

Фото: Zakon.kz

В ближайшие дни в Астану нагрянут ночные заморозки до -5°С, дожди и снег, а в Алматы ожидаются дожди и похолодание ночью до +1°С. Больше повезло Шымкенту, где будет без осадков и до +20°С. Об этом говорится в прогнозе от РГП "Казгидромет" на 21-23 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 21 октября: переменная облачность, ночью небольшие осадки (дожди, снег), днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +6...+8°С.

переменная облачность, ночью небольшие осадки (дожди, снег), днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +6...+8°С. 22 октября: переменная облачность, осадки (дожди, снег). Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +4...+6°С.

переменная облачность, осадки (дожди, снег). Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +4...+6°С. 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +2...+4°С. Прогноз погоды по Алматы 21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +15...+17°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +15...+17°С. 22 октября: переменная облачность, утром и днем дожди. Ветер северо-восточный, 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +14...+16°С.

переменная облачность, утром и днем дожди. Ветер северо-восточный, 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +14...+16°С. 23 октября: переменная облачность, временами дожди. Ветер северо-восточный, 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +8...+10°С. Прогноз погоды по Шымкенту 21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +18...+20°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +18...+20°С. 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +17...+19°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +17...+19°С. 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +15...+17°С. Материал по теме Заморозки до -7°С, снегопад и метель обрушатся на Казахстан – опубликован прогноз погоды на 20 октября Ранее синоптики предоставили консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на холодное полугодие. Так, в ноябре 2026 года – марте 2027-го в республике ожидаются температурные качели от +25°С до -18°С, а также осадки в виде дождей, снегопада и мокрого снега. Подробнее – здесь.

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