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Общество

Ночные заморозки до -5°С, дожди и снег нагрянут в Астану, а что ждет Алматы и Шымкент – обновленный прогноз

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 16:18 Фото: Zakon.kz
В ближайшие дни в Астану нагрянут ночные заморозки до -5°С, дожди и снег, а в Алматы ожидаются дожди и похолодание ночью до +1°С. Больше повезло Шымкенту, где будет без осадков и до +20°С. Об этом говорится в прогнозе от РГП "Казгидромет" на 21-23 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 21 октября: переменная облачность, ночью небольшие осадки (дожди, снег), днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +6...+8°С.
  • 22 октября: переменная облачность, осадки (дожди, снег). Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +4...+6°С.
  • 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +2...+4°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +15...+17°С.
  • 22 октября: переменная облачность, утром и днем дожди. Ветер северо-восточный, 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +14...+16°С.
  • 23 октября: переменная облачность, временами дожди. Ветер северо-восточный, 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +8...+10°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +18...+20°С.
  • 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +17...+19°С.
  • 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +15...+17°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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