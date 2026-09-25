#Трагедия на Каспии
#Курултай
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
441.89
502.56
5.19
Общество

Астану накроют заморозки, Шымкент зальет грозовыми дождями, а чего ждать Алматы – прогноз на выходные

осень, лист, заморозки, погода, прогноз, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 15:45 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз по трем крупнейшим мегаполисам страны на 26-28 сентября 2026 года. Из него следует, что в предстоящие выходные Астану накроют заморозки, Шымкент зальет грозовыми дождями, а в Алматы ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 26 сентября: переменная облачность, ночью дожди. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +12+14°С.
  • 27 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, на поверхности почвы заморозки до -3°С, днем +12+14°С.
  • 28 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью заморозки до -1-3°С, днем +11+13°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +22+24°С.
  • 27 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.
  • 28 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 26 сентября: переменная облачность, утром и днем дожди, грозы. Ветер юго-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С.
  • 27 сентября: переменная облачность, временами дожди, грозы. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С.
  • 28 сентября: переменная облачность, временами дожди, грозы. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 15:45
В горах Алматы выпал первый снег

Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Казахстане. Согласно прогнозу на 25, 27 и 28 сентября 2026 года, в стране ожидаются снег и заморозки до -3°C.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
16:21, Сегодня
Ветер до 20 м/с и грозы: ДЧС предупредил жителей Алматы о непогоде
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
14:10, 08 сентября 2025
Алматы и Астану зальет дождями, а чего ждать жителям Шымкента: погода на 9-11 сентября
заморозки
15:48, 28 августа 2026
В Астане ожидаются заморозки, Алматы накроют дожди, а в Шымкенте будет до +35°С – обновленный прогноз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хорхе Масвидаль
16:19, Сегодня
"Топурия популярнее Царукяна": Масвидаль сделал заявление
Казахстанскому гимнасту не удалось выиграть вторую медаль на АИ-2026
16:00, Сегодня
Казахстан не выиграл вторую медаль Азиады в спортивной гимнастике благодаря Миладу Карими
Александр Меркель отметил развитие в казахстанском футболе
15:41, Сегодня
Экс-игрок "Милана" Александр Меркель отметил развитие в казахстанском футболе
ХК &quot;Барыс&quot;
15:24, Сегодня
Матч КХЛ "Барыс" - "Нефтехимик" перенесён в связи с общенациональным трауром в Казахстане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: