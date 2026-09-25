Астану накроют заморозки, Шымкент зальет грозовыми дождями, а чего ждать Алматы – прогноз на выходные

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз по трем крупнейшим мегаполисам страны на 26-28 сентября 2026 года. Из него следует, что в предстоящие выходные Астану накроют заморозки, Шымкент зальет грозовыми дождями, а в Алматы ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 26 сентября: переменная облачность, ночью дожди. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +12+14°С.

переменная облачность, ночью дожди. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +12+14°С. 27 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, на поверхности почвы заморозки до -3°С , днем +12+14°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, на поверхности почвы , днем +12+14°С. 28 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью заморозки до -1-3°С, днем +11+13°С. Прогноз погоды по Алматы 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +22+24°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +22+24°С. 27 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С. 28 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С. Прогноз погоды по Шымкенту 26 сентября: переменная облачность, утром и днем дожди, грозы. Ветер юго-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С.

переменная облачность, утром и днем дожди, грозы. Ветер юго-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С. 27 сентября: переменная облачность, временами дожди, грозы. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С.

переменная облачность, временами дожди, грозы. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С. 28 сентября: переменная облачность, временами дожди, грозы. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С. Материал по теме В горах Алматы выпал первый снег Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Казахстане. Согласно прогнозу на 25, 27 и 28 сентября 2026 года, в стране ожидаются снег и заморозки до -3°C.

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