Буллинг без выходных: как родителям заметить тревожные сигналы и не опоздать с помощью

Школьная травля, бойкот, унизительные сообщения в социальных сетях могут превратить жизнь подростка в бесконечное испытание. И самое страшное – однажды он может решить, что выхода нет. Что делать, если родитель заметил тревожные сигналы? В подробностях разбирался Zakon.kz.

Детская жестокость не всегда начинается с драки или громкого конфликта. Иногда все гораздо тише, и это страшно: с насмешки над одеждой, покупки дорогого телефона, новой игрушки или просто нежелания быть, как все. Иногда ребенок становится мишенью без очевидной причины. А иногда причиной оказывается то, что он посмел вступиться за другого.

Практически каждый школьник хотя бы однажды сталкивался с ситуацией, когда его исключали из компании, высмеивали или намеренно игнорировали. Если конфликт может закончиться разговором или примирением, то буллинг превращается в повторяющееся унижение, в котором один человек или группа людей сознательно причиняют другому боль. И далеко не каждый ребенок способен самостоятельно справиться с таким давлением.

Особенно страшно то, что травля вышла за пределы школьного двора. Если раньше ребенок мог хотя бы дома почувствовать себя в безопасности, то сегодня телефон способен превратить его личное пространство в продолжение школьного коридора. Оскорбления в чатах, унизительные фотографии, комментарии, распространение слухов и бойкот в социальных сетях могут преследовать подростка круглосуточно.

В этом и заключается одна из самых тревожных особенностей современного буллинга: у него больше нет расписания. Он не заканчивается с последним уроком и не исчезает вместе со школьным рюкзаком.

"Чучело": история, которая так и не стала прошлым

Многие помнят фильм Ролана Быкова "Чучело", в котором главную героиню сыграла Кристина Орбакайте. История Лены Бессольцевой – это рассказ о школьной травле. Это история о страхе быть отвергнутым, о предательстве, о жестокости толпы и о цене, которую приходится платить за собственное достоинство. Травля в фильме становится коллективным действием. Один придумал, другой поддержал, третий промолчал, четвертый просто наблюдал. Но именно из этого молчания и складывается жестокость.

Почему дети поступают так с другими, не похожими на них? Иногда за агрессией стоит страх самому оказаться на месте жертвы или желание принадлежать группе, получить одобрение лидера или почувствовать собственную силу. Иногда ребенок повторяет поведение, которое видит вокруг себя. И здесь возникает неудобный вопрос: сколько детей сегодня предпочитают унижать другого только потому, что боятся однажды стать следующим?

"Ребенку практически невозможно самостоятельно противостоять школьной травле. Именно поэтому проблема буллинга касается прежде всего взрослых: родителей, педагогов и администрации школы. Причина заключается в том, что взрослые зачастую не замечают травлю вовремя или не предпринимают необходимых мер, чтобы ее остановить", – говорит психолог Жанат Биржанова.

По словам психолога, ребенок не может один справиться с ситуацией, когда большинство выступает против него. Буллинг по своей природе – это ситуация неравенства сил, когда один человек становится объектом систематического давления со стороны группы. Если бы ребенок мог самостоятельно эффективно противостоять этому, вероятно, проблема не приобрела бы таких масштабов.

"Поэтому важно обязательно обращаться за помощью к школьному психологу и родителям. Задача взрослых – вмешаться, защитить ребенка и обеспечить ему безопасную среду. Если школа не способна остановить травлю, одним из возможных решений может стать перевод ребенка в другое образовательное учреждение. Это, к сожалению или к счастью, иногда оказывается единственным способом прекратить систематическое давление и дать ребенку возможность восстановиться", – поясняет психолог.

Когда обычное поведение перестает быть обычным

Самое сложное для родителя – понять, что ребенок переживает не просто очередной школьный конфликт, а состояние, которое может угрожать его жизни.

Не каждый подросток расскажет о травле. Кто-то боится, что родители начнут вмешиваться и сделают только хуже. Кто-то стыдится признаться, что его обижают. Кто-то уверен, что взрослые не поймут. А кто-то уже настолько привык к унижению, что перестал считать происходящее чем-то, на что можно повлиять.

"Чтобы подросток не боялся довериться родителям, очень важно выстраивать доверительные отношения задолго до наступления подросткового возраста, буквально с самого раннего детства. Например, можно ввести традицию семейных вечеров, когда каждый член семьи делится своими переживаниями, рассказывает о том, что его порадовало или огорчило за день". Жанат Биржанова

При этом важно установить простое правило: мы слушаем каждого. Не перебиваем, не обесцениваем чувства, не осуждаем и не высмеиваем.

"Умение слушать и слышать – это большая работа, которая требует внимания и терпения. Но именно в такой атмосфере у ребенка постепенно формируется ощущение безопасности и понимание, что его чувства важны, а родители готовы принять его переживания. И тогда, когда подросток столкнется с действительно серьезной проблемой, у него будет гораздо больше шансов поделиться ею с близкими, а не остаться один на один со своей болью", – объясняет специалист.

Важно понимать: не существует одного универсального признака, по которому можно точно определить риск того, что у ребенка проблемы или мысли о суициде. Иногда подросток продолжает улыбаться, шутить, ходить на занятия и общаться с друзьями. Внешнее благополучие не всегда означает внутреннее спокойствие.

И если ребенок однажды произнес: "Я не хочу жить", – это повод остановиться и услышать его.

"Самое главное – неравнодушие взрослых. Родители, учителя, школьные сотрудники, воспитатели, тренеры и другие люди, которые работают с детьми, должны быть внимательны к их состоянию. Тревожные изменения в поведении подростка часто заметны окружающим. Важно не проходить мимо, не списывать все на возрастной кризис или плохое настроение, а вовремя поинтересоваться, что происходит, и предложить помощь. Иногда именно внимательность взрослого становится первым шагом к тому, чтобы предотвратить трагедию". Жанат Биржанова

Самый важный разговор, который нельзя откладывать

Что делать родителю, если он замечает тревожные изменения или слышит от ребенка слова о смерти?

Первое – не испугаться настолько, чтобы перестать слышать. Взрослые нередко реагируют автоматически: " Не говори глупостей",

"У тебя все есть",

"Вот вырастешь – поймешь",

"Мы в твоем возрасте вообще не знали таких проблем". Но ребенок, который говорит о смерти, не нуждается в сравнении своей боли с чужой. Он нуждается в том, чтобы его боль признали.

Если ребенок рассказывает о травле, не стоит сразу искать в его поведении причину происходящего. Не нужно спрашивать, почему он не дал отпор, почему не ответил, почему не рассказал раньше. Иногда именно вопрос, который родитель боится задать, становится началом разговора, который может спасти жизнь.

Что делать, если ребенок действительно думает о самоубийстве?

В такой ситуации недостаточно просто поговорить по душам и надеяться, что завтра станет легче.

"Если родители подозревают, что у ребенка появились мысли о самоубийстве, очень важно не откладывать обращение за профессиональной помощью. Необходимо обратиться к психиатру. В психиатрических учреждениях есть специалисты, в том числе суицидологи, которые работают с подобными состояниями и могут оказать необходимую помощь. Важно не ждать направления от участкового врача, а обратиться за консультацией к профильному специалисту и уточнить порядок получения помощи", – говорит психолог.

Чем раньше подросток и его родители обратятся за помощью, тем быстрее специалист сможет оценить состояние ребенка и определить необходимую поддержку.

"Многие родители боятся обращаться к психиатру, опасаясь, что ребенка сразу поставят на учет. Но сам факт наличия суицидальных мыслей не означает автоматическую постановку на динамическое наблюдение. Решение принимается специалистом с учетом состояния подростка и действующих медицинских правил. Этот страх и существующие мифы о психиатрической помощи важно преодолевать", – поясняет Жанат Биржанова.

Особенно серьезного внимания требует ситуация, когда подросток прибегает к селфхарму – намеренному причинению себе физического вреда. В таких случаях помощь психиатра особенно важна. Не нужно бояться обращения к специалисту: гораздо важнее своевременно поддержать ребенка и не допустить, чтобы его состояние ухудшилось.

Также необходимо оставаться рядом с ребенком, не оставлять его одного, по возможности ограничить доступ к лекарствам, оружию, острым предметам и другим потенциально опасным предметам.

Родительская любовь имеет огромную силу, но она не должна становиться единственным способом помощи. Иногда забота означает признать, что ребенку нужна поддержка профессионала.

Ребенку не обязательно быть сильным каждый день

Мы часто учим детей быть самостоятельными, уверенными, смелыми. Учим защищать себя, не обращать внимания на чужое мнение, не показывать слабость. Но иногда забываем объяснить им одну простую вещь: просить о помощи – не слабость.

Ребенок не обязан самостоятельно справляться с жестокостью целого класса. Не обязан терпеть унижение ради того, чтобы доказать свою силу. Не обязан молчать, если ему страшно. И точно не обязан расплачиваться собственной жизнью за чужую агрессию. Защита ребенка – это ответственность взрослых.

Есть одна страшная особенность детской боли: ребенок может находиться в нескольких метрах от родителей и при этом чувствовать себя бесконечно далеко от них. Он может сидеть за одним столом, смотреть телевизор, переписываться в телефоне, отвечать на вопросы и улыбаться. А внутри переживать то, о чем не решается рассказать даже самому близкому человеку.

Именно поэтому так важно не ждать, пока ребенок сам попросит о помощи. Иногда он не знает, как это сделать или боится. А иногда уже не верит, что кто-то способен изменить ситуацию.

Мы не можем полностью оградить детей от чужой жестокости. Не можем гарантировать, что в школе их всегда будут уважать, что в социальных сетях не появится очередная унизительная публикация, что рядом окажутся только добрые люди. Но мы можем сделать так, чтобы у ребенка всегда было место, где его не унизят, не высмеют и не заставят доказывать собственную ценность. Место, где ему поверят и где его боль не назовут пустяком.