В Астане выявлены факты самовольного занятия земельных участков – прокуратура

Прокурор отдела прокуратуры района "Нура" города Астаны Сайлаубек Ансат 6 ноября 2026 года на брифинге в Региональной службе коммуникаций (РСК) рассказал о результатах обследования строительных объектов с использованием дронов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, такие обследования проводит прокуратура совместно со специалистами Управления архитектуры, "Астана Бас жоспары" и Управления государственного архитектурно-строительного контроля.

"Аэрофотосъемка позволяет установить фактическое местоположение строительных работ. После этого специалисты проверяют документы на земельный участок, проектную документацию, заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ. Кроме того, выявлены факты самовольного занятия земельных участков и складирования строительных отходов в неустановленных местах. При этом, согласно Генеральному плану, на одной из таких территорий предусмотрено размещение объекта образования", – сообщил Сайлаубек Ансат.

По всем выявленным нарушениям принимаются меры прокурорского надзора и вносятся соответствующие акты.

Прокурор подчеркнул, что особое внимание уделяется объектам, на которых строительные работы продолжаются вопреки требованиям об их приостановлении.

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