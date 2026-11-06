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Общество

В Астане выявлены факты самовольного занятия земельных участков – прокуратура

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 16:33 Фото: Zakon.kz
Прокурор отдела прокуратуры района "Нура" города Астаны Сайлаубек Ансат 6 ноября 2026 года на брифинге в Региональной службе коммуникаций (РСК) рассказал о результатах обследования строительных объектов с использованием дронов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, такие обследования проводит прокуратура совместно со специалистами Управления архитектуры, "Астана Бас жоспары" и Управления государственного архитектурно-строительного контроля.

"Аэрофотосъемка позволяет установить фактическое местоположение строительных работ. После этого специалисты проверяют документы на земельный участок, проектную документацию, заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ. Кроме того, выявлены факты самовольного занятия земельных участков и складирования строительных отходов в неустановленных местах. При этом, согласно Генеральному плану, на одной из таких территорий предусмотрено размещение объекта образования", – сообщил Сайлаубек Ансат.

По всем выявленным нарушениям принимаются меры прокурорского надзора и вносятся соответствующие акты.

Прокурор подчеркнул, что особое внимание уделяется объектам, на которых строительные работы продолжаются вопреки требованиям об их приостановлении.

Ранее мы писали, что в Астане стройкомпании оштрафованы на 5 млн тенге.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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