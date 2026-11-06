В Астане выявлены факты самовольного занятия земельных участков – прокуратура
Фото: Zakon.kz
Прокурор отдела прокуратуры района "Нура" города Астаны Сайлаубек Ансат 6 ноября 2026 года на брифинге в Региональной службе коммуникаций (РСК) рассказал о результатах обследования строительных объектов с использованием дронов, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, такие обследования проводит прокуратура совместно со специалистами Управления архитектуры, "Астана Бас жоспары" и Управления государственного архитектурно-строительного контроля.
"Аэрофотосъемка позволяет установить фактическое местоположение строительных работ. После этого специалисты проверяют документы на земельный участок, проектную документацию, заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ. Кроме того, выявлены факты самовольного занятия земельных участков и складирования строительных отходов в неустановленных местах. При этом, согласно Генеральному плану, на одной из таких территорий предусмотрено размещение объекта образования", – сообщил Сайлаубек Ансат.
По всем выявленным нарушениям принимаются меры прокурорского надзора и вносятся соответствующие акты.
Прокурор подчеркнул, что особое внимание уделяется объектам, на которых строительные работы продолжаются вопреки требованиям об их приостановлении.
Ранее мы писали, что в Астане стройкомпании оштрафованы на 5 млн тенге.
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