Даже один удар может повлечь уголовную ответственность – полиция Астаны

Прокурор отдела прокуратуры района "Есиль" Астаны Карлыгаш Ергалиева 18 сентября 2026 года на брифинге РСК рассказала, почему даже один удар может повлечь уголовную ответственность, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер поведала об ответственности за причинение легкого вреда здоровью, побои и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних по статьям 108-1, 109-1 и 140 УК РК. Она отметила, что на практике важно понимать – для квалификации действий как побоев количество нанесенных ударов не имеет определяющего значения.

"То есть ошибочно полагать, что уголовная ответственность наступает только тогда, когда человеку нанесли несколько ударов. Даже один умышленно нанесенный удар может повлечь уголовную ответственность по статье 109 прим. 1, если установлено, что в результате него потерпевшему была причинена физическая боль и отсутствует легкий вред здоровью. Например, произошел конфликт, в ходе которого человек умышленно ударил другое лицо. После этого на лице или другой части тела потерпевшего осталось покраснение, при этом потерпевший испытывал физическую боль", – сказала Карлыгаш Ергалиева.

По ее словам, при поступлении сообщения о таком факте большое значение имеет своевременная фиксация обстоятельств, то есть это медицинское освидетельствование, видео-, фотофиксация, установление свидетелей и других обстоятельств дела.

"Таким образом, один удар нельзя воспринимать как малозначительный бытовой конфликт. Если доказаны предусмотренные законом признаки, такое действие может повлечь уголовную ответственность. И отдельно занимает, конечно же, статья 140 Уголовного кодекса как неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Данная статья предусматривает ответственность не только родителей, но и педагогов, а также работников учебного, воспитательного профиля и иных организаций", – продолжила прокурор.

Она напомнила, что после изменений в законодательстве ответственность по данной статье ужесточили. Ее перевели из категории уголовных проступков в категорию преступлений, а также дополнили частью об ответственности за деяния в отношении двух и более лиц.

"Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до трех лет либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать должности либо заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет либо без такового. Данные законодательные изменения направлены не только на наказание за совершенное деяние, но и на предупреждение насилия. Нельзя относиться к физическому насилию как к исключительно личной или семейной проблеме. Особенно это касается ситуации, когда насилие происходит в отношении женщин и детей", – сказала Карлыгаш Ергалиева.

Один удар – это необязательно просто бытовая ссора. Любое повреждение на теле нельзя оставлять без внимания. Насилие в отношении ребенка не может рассматриваться как допустимый метод воспитания.

"Новые нормы нужны прежде всего для того, чтобы защитить женщин и детей и вовремя остановить насилие. Но важно понимать и другое. Уголовное дело – это серьезные последствия не только для самого виновного, но и для всей его семьи. Это может отразиться на отношениях в семье и в дальнейшем на будущем детей. Поэтому хочу обратиться к гражданам. Не доводите семейную ссору до драки. Один удар, совершенный в порыве эмоций, может изменить жизнь всей семьи. Лучше вовремя остановиться, спокойно поговорить или обратиться за помощью", – резюмировала она.

17 сентября 2026 года шум во дворе дома в Астане обернулся выстрелом. В полиции сообщили, что ранений в результате произошедшего никто не получил.