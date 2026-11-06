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Общество

В Астане незаконно добывали грунт – известно о 15 фактах

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 16:36 Фото: freepik
Прокурор отдела прокуратуры района “Нура” города Астаны Сайлаубек Ансат 6 ноября 2026 года на брифинге в Региональной службе коммуникаций (РСК) рассказал о выявленных фактах незаконной добычи грунта, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что эти случаи помогли выявить дроны.

"Использование дронов позволяет выявлять факты незаконной добычи грунта как в дневное, так и в ночное время. Воздушное наблюдение дает возможность фиксировать места проведения земляных работ, деятельность экскаваторов, погрузку грунта в грузовые автомобили и его дальнейшую транспортировку. Так, на территории района "Сарыарка" выявлено более 15 фактов незаконной добычи грунта", – сообщил прокурор.

Кроме того, во время одного из ночных рейдов вблизи озера Большой Талдыколь зафиксирована незаконная добыча грунта с использованием грузовых автомобилей без необходимых разрешительных документов. Использованная техника помещена на коммунальную стоянку, а материалы направлены в Департамент экологии для рассмотрения и принятия мер.

"Таким образом, применение беспилотных летательных аппаратов становится эффективным инструментом выявления нарушений требований безопасности труда, незаконного строительства, складирования отходов в неустановленных местах и незаконной добычи грунта", – добавил Ансат.

Ранее мы писали, что в Астане выявлены факты самовольного занятия земельных участков.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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