На 5 млн тенге оштрафованы стройкомпании в Астане

Прокурор отдела прокуратуры района “Нура” города Астаны Сайлаубек Ансат 6 ноября 2026 года на брифинге в Региональной службе коммуникаций (РСК) рассказал о выявленных нарушениях на строительных площадках столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сотрудниками с помощью дронов обследуются открытые перекрытия, края строящихся зданий и участки, где работники могут находиться без страховочных средств.

"В ходе рейдов выявлены факты отсутствия средств индивидуальной защиты, ограждений опасных зон, а также выполнения высотных работ с нарушением требований безопасности. Так, на одном из строительных объектов вблизи района "Жагалау" зафиксированы нарушения требований безопасности при проведении работ на высоте. По состоянию на начало ноября в столице выявлено более 30 фактов нарушения требований безопасности и охраны труда", – сказал Ансат.

Как сообщил прокурор, на строительные компании наложены штрафы на общую сумму свыше 5 млн тенге.

"По каждому выявленному факту собираются видеоматериалы и объяснения ответственных лиц. В дальнейшем они направляются в инспекцию труда для рассмотрения и принятия соответствующих мер", – добавил спикер.

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