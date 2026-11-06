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Общество

В ВКО провели круглый стол в рамках инициативы "Таза Қазақстан"

ВКО, круглый стол, экология, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 16:52 Фото: пресс-служба акимата ВКО
В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области в рамках общенациональной инициативы "Таза Қазақстан" состоялся круглый стол на тему "Таза Қазақстан – экологическая культура и ответственное отношение к окружающей среде".

Мероприятие было направлено на формирование экологической культуры, охрану окружающей среды и повышение ответственности жителей за сохранение природы.

Основная цель встречи – популяризация экологической культуры среди населения района, обсуждение вопросов поддержания чистоты окружающей среды, повышение общественной ответственности за сохранение природы, а также выработка предложений по улучшению экологической обстановки района.

В ходе встречи участникам представили значение и основные направления общенациональной инициативы "Таза Қазақстан". Были рассмотрены вопросы охраны природы родного края, поддержания санитарной чистоты населенных пунктов, предупреждения загрязнения окружающей среды и недопущения экологических правонарушений.

"С докладами выступили главный специалист аппарата акима Курчумского сельского округа Тілеужан Советқанова, а также главный специалист отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Толқын Искакова. Они рассказали о проводимой работе по своим направлениям и обозначили актуальные вопросы. В свою очередь член общественного совета Бакытхан Ульмесеков подчеркнул важность активного участия молодежи в экологических акциях. Он также озвучил ряд предложений по сохранению чистоты окружающей среды, охране природы и формированию экологической культуры среди жителей района". Пресс-служба акимата ВКО

Кроме того, состоялся открытый обмен мнениями, в ходе которого участники обсудили экологические проблемы района, предупреждение образования несанкционированных свалок, повышение культуры чистоты среди населения, привлечение молодежи и волонтеров к экологическим мероприятиям, а также пути системной реализации инициативы "Таза Күршім".

Для сбора мнений и предложений жителей участникам предложили пройти экологический опрос с помощью специального QR-кода. Данная инициатива позволит изучить общественное мнение по вопросам улучшения экологической ситуации в районе и учитывать предложения жителей в дальнейшей работе.

"В практической части мероприятия была организована интерактивная экологическая акция "Мен таза Қазақстан үшін..." ("Я за чистый Казахстан..."). Участники написали на разноцветных стикерах свои личные обязательства и предложения по защите природы и поддержанию чистоты, разместив их на специальном стенде. В частности, были озвучены инициативы по выбрасыванию мусора только в специально отведенных местах, посадке деревьев, предотвращению загрязнения природы, участию в экологических акциях и популяризации экологической культуры среди молодежи". Пресс-служба акимата ВКО

По итогам круглого стола была подчеркнута необходимость учитывать предложения участников, продолжать системную работу по формированию экологической культуры, усиливать общественный контроль и активнее привлекать жителей к мероприятиям по охране окружающей среды.

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Айсулу Омарова
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