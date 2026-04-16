#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
474.08
558.28
6.26
События

Экологическая культура начинается с молодежи: в Уланском районе поддержали "Таза Қазақстан"

слушатели, совещание, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 18:11
В Восточно-Казахстанской области в рамках диалога "Таза Қазақстан" состоялась встреча с молодежью, на которой обсудили вопросы охраны окружающей среды и поддержания чистоты.

В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева по реализации экологической акции "Таза Қазақстан" утвержден годовой план мероприятий. В его рамках на системной основе проводятся разъяснительная работа и различные встречи с населением.

"Чистота не ограничивается лишь уборкой мусора. Это, прежде всего, постоянное внимание к состоянию окружающей среды и ответственность каждого человека. Кроме того, формирование экологической культуры среди молодежи и населения в целом – одно из приоритетных направлений. Сегодня мы планировали провести масштабную акцию: сначала разъяснительную работу, затем уборку территории. Однако из-за неблагоприятных погодных условий субботник был перенесен. Сейчас мы активно ведем информационную работу, разъясняя значение и важность акции", – отметил директор Молодежного ресурсного центра Уланского района Бауыржан Бигалиев.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

По его словам, в запланированном субботнике должны были принять участие около 300 человек, включая жителей сельских округов, представителей местного бизнеса и государственных служащих.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

"Сегодня мы участвуем в диалоге в рамках акции "Таза Қазақстан", организованном совместно с аппаратом акимата Уланского района. Наше сотрудничество с акиматом налажено давно, мы неоднократно участвовали в работах по благоустройству и очистке территорий. Мы поддерживаем инициативу президента, ведь чистота начинается не только с улиц, но и с внутренней культуры каждого человека. Экологическое воспитание должно формироваться с детства. В этом году мы также продолжим активно участвовать в этой важной инициативе и поддерживать ее идеи", – подчеркнула инженер по охране окружающей среды АО "Өскемен құс фабрикасы" Алина Лебедева.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: