Экологическая культура начинается с молодежи: в Уланском районе поддержали "Таза Қазақстан"

В Восточно-Казахстанской области в рамках диалога "Таза Қазақстан" состоялась встреча с молодежью, на которой обсудили вопросы охраны окружающей среды и поддержания чистоты.

В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева по реализации экологической акции "Таза Қазақстан" утвержден годовой план мероприятий. В его рамках на системной основе проводятся разъяснительная работа и различные встречи с населением.

"Чистота не ограничивается лишь уборкой мусора. Это, прежде всего, постоянное внимание к состоянию окружающей среды и ответственность каждого человека. Кроме того, формирование экологической культуры среди молодежи и населения в целом – одно из приоритетных направлений. Сегодня мы планировали провести масштабную акцию: сначала разъяснительную работу, затем уборку территории. Однако из-за неблагоприятных погодных условий субботник был перенесен. Сейчас мы активно ведем информационную работу, разъясняя значение и важность акции", – отметил директор Молодежного ресурсного центра Уланского района Бауыржан Бигалиев.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

По его словам, в запланированном субботнике должны были принять участие около 300 человек, включая жителей сельских округов, представителей местного бизнеса и государственных служащих.

"Сегодня мы участвуем в диалоге в рамках акции "Таза Қазақстан", организованном совместно с аппаратом акимата Уланского района. Наше сотрудничество с акиматом налажено давно, мы неоднократно участвовали в работах по благоустройству и очистке территорий. Мы поддерживаем инициативу президента, ведь чистота начинается не только с улиц, но и с внутренней культуры каждого человека. Экологическое воспитание должно формироваться с детства. В этом году мы также продолжим активно участвовать в этой важной инициативе и поддерживать ее идеи", – подчеркнула инженер по охране окружающей среды АО "Өскемен құс фабрикасы" Алина Лебедева.