События

В Мангистауской области усиливают экологическую работу в рамках "Таза Қазақстан"

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 16:52 Фото: акимат Мангистауской области
В Мангистауской области в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" состоялся масштабный субботник, сообщает Zakon.kz.

Реализация данных инициатив направлена на укрепление экологической культуры и формирование ответственного отношения к окружающей среде, что соответствует принципам, закрепленным в Новой Конституции страны.

Текущая неделя проходит под эгидой акции "Таза қала", в связи с чем особое внимание уделяется санитарной очистке и благоустройству городских территорий.

Фото: акимат Мангистауской области

Экологические работы охватили прибрежную территорию Каспийского моря – от микрорайона "Самал-1" до амфитеатра в 15-м микрорайоне. В акции приняли участие жители, волонтеры, представители бизнеса, нефтяных компаний и финансовых организаций. Наряду с очисткой побережья были приведены в порядок территории объектов предпринимательства.

Особое внимание уделено рациональному использованию природных ресурсов. По информации руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Асель Балмановой, собранный камыш планируется использовать для изготовления пескоудерживающих ограждений, применяемых при работах по закреплению песков.

Фото: акимат Мангистауской области

Экологические мероприятия в регионе носят системный и комплексный характер. Ранее в области также прошел ряд субботников, в ходе которых работы по санитарной очистке и благоустройству охватили городские и прибрежные территории, а также зону озера Караколь.

В мероприятиях принимают участие представители государственных органов, бизнеса и эковолонтеры, что свидетельствует о высокой вовлеченности общества в решение экологических вопросов.

Фото: акимат Мангистауской области

Отдельным направлением работы является сохранение морской экосистемы. В Актау на регулярной основе проводятся мероприятия по очистке дна Каспийского моря. В ходе подводных работ извлекаются бытовые и трудноразлагаемые отходы, включая пластик, стекло и полиэтилен.

Экологическая повестка в регионе реализуется последовательно и на системной основе. В частности, мероприятия проходят в рамках месячной акции "Таза Қазақстан", которая проводится в Мангистауской области с 23 марта по 25 апреля. Программа включает санитарную очистку территорий, озеленение и благоустройство населенных пунктов, а также стимулирующие меры для активных участников.

Фото: акимат Мангистауской области

Начало активной фазы экологических мероприятий было положено в рамках "Тазару күні". В одном из субботников принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

"Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, инициатива "Таза Қазақстан" должна стать не разовой кампанией, а образом жизни общества. Бережное отношение к природе и поддержание чистоты окружающей среды – это ответственность каждого гражданина. Только совместными усилиями мы сможем сохранить окружающую среду и сформировать экологическую культуру", – отметил глава региона.

В целом за три недели реализации акции "Таза Қазақстан" в Мангистауской области в экологических мероприятиях приняли участие порядка 21 тысячи человек. В результате было собрано и вывезено свыше 1800 тонн мусора, а также высажено более 1500 деревьев.

В дальнейшем экологические субботники в регионе будут продолжены на системной основе. Планируется активное участие крупных предприятий и компаний в проведении работ по благоустройству и санитарной очистке туристических объектов и общественных пространств. Жителей и гостей региона призывают бережно относиться к окружающей среде, соблюдать чистоту и вносить личный вклад в сохранение природного потенциала Мангистауской области.

Жители Мангистауской области могут принять участие в экологической акции "Таза Қазақстан", которая проходит с 23 марта по 25 апреля. Для самых активных участников предусмотрены призы, включая путевку в отель, отдых на базе, денежные сертификаты и другие награды. Также учреждены специальные номинации, такие как "Эко-семья", "Юный эколог", "Зеленая компания" и "Эко-стартап". Акция направлена на вовлечение населения в экологические инициативы и формирование устойчивых экологических навыков.

