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Общество

"Бойкот российских хоккеистов": в Казахстане отреагировали на масштабную дезинформацию

Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 16:52 Фото: freepik
В зарубежном сегменте социальных сетей распространили публикации с высказываниями, приписываемыми министру туризма и спорта Казахстана Ерболу Мирзабосынову, которые он не делал, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 ноября 2026 года заявили в Центре по борьбе с дезинформацией СЦК при президенте Республики Казахстан.

"По результатам анализа установлено, что информационный вброс распространялся на русском, чешском и английском языках через аккаунты в X и Bluesky. В качестве распространителей задействованы пользователи, локализация которых охватывает несколько стран Восточной и Центральной Европы. За несколько часов исходная публикация в X набрала более 12 тысяч просмотров и свыше 200 репостов", – говорится в сообщении.
публикации в соцсетях, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 16:52

Фото: Центр по борьбе с дезинформацией

В центре отмечают, что одновременное продвижение одной и той же формулировки на нескольких языках может указывать на признаки возможной координации распространения дезинформации.

При этом исполнительный директор Казахстанской федерации хоккея официально опроверг распространяемую информацию:

"В ряде зарубежных СМИ и социальных сетях распространяется сообщение о якобы поддержке Казахстанской федерацией хоккея бойкота российских хоккеистов. Данная информация не соответствуют действительности. Казахстан является полноправным членом Международной федерации хоккея (IIHF) и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с её уставом и регламентами. Мы исходим из того, что вопросы допуска сборных и формирования состава участников чемпионатов мира относятся к исключительной компетенции IIHF и должны решаться с учетом позиции уполномоченных судебных инстанций и действующих международных спортивных норм. Казахстанская федерация хоккея последовательно выступает за развитие международного сотрудничества, честную спортивную конкуренцию, равные условия для всех участников".

"Таким образом, распространяемые сообщения не соответствуют действительности. Подобные искажения об официальной позиции Казахстана направлены на искусственное нагнетание международной напряженности. Центр по борьбе с дезинформацией в очередной раз напоминает, что публикации в социальных сетях требуют критического восприятия и обязательной проверки в официальных источниках", – подытожили в центре.

Ранее в Центре по борьбе с дезинформацией в очередной раз опровергли распространяемую информацию о якобы введении налога на вознаграждения по депозитам физических лиц.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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