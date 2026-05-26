Общество

Более 2 тысяч детей смогут бесплатно полететь на отдых по Казахстану

Фото: primeminister.kz
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании правительства 26 мая 2026 года рассказал, что делается для стимулирования семейного отдыха внутри Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что важным направлением является поддержка инициатив детских путешествий.

"В целях развития внутреннего туризма и снижения затрат семей на отдых реализуется программа Kids Go Free, предусматривающая субсидирование авиабилетов для детей. С момента запуска программы более 7 тыс. детей воспользовались возможностью бесплатных авиаперелетов. В текущем году порядка 2 тыс. детей смогут совершить путешествия внутри страны", – сказал министр.

По его данным, в рамках календаря событий на 2026 год в летний период запланировано проведение более 20 крупных мероприятий для детей и молодежи.

Так, в июне состоятся фестивали NomadFest в Алматинской области, Balkhash Tour Fest в Карагандинской области и "Көкмайса" в области Улытау. В июле пройдут культурно-семейное мероприятие "Асыл Мұра" в Астане, молодежно-развлекательный проект "Алакөл толқыны" в области Жетысу, а также экологический фестиваль "Лотоса" в Атырауской области.

Ранее министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала, как будет организован летний отдых детей.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
